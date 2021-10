Desmantelada una red que traficaba con perros con una enfermedad contagiosa

La Guardia Civil ha detenido en Toledo a cinco personas por la venta de cachorros de perro con enfermedades como el parvovirus (virus que afecta a los canes jóvenes a partir de las 6 semanas de vida al perder la inmunidad maternal), y por las que un número elevado moría a los pocos días.

Las investigaciones se iniciaron a finales de 2019 a raíz de varias denuncias contra tiendas especializadas en la venta de animales a través de las redes sociales. Los agentes confirmaron la existencia de una red que importaba cachorros con la edad falsificada de origen, siendo más jóvenes que lo indicado en el pasaporte debido a que según la normativa europea no pueden viajar con menos de tres meses.

Las investigaciones también descubrieron que en la trama estaban implicadas tres tiendas de animales y una clínica veterinaria de las localidades toledanas de Seseña y Casarrubios del Monte. Estas tiendas de animales incluso ofrecían como garantía en su venta la asistencia veterinaria en alguna de sus clínicas.

A los detenidos, que han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Illescas (Toledo), se les imputan los delitos de maltrato animal, falsedad documental, estafa y pertenencia a organización criminal y, según la Guardia Civil, podría haber más arrestos en los próximos días porque la operación sigue abierta y ya se ha detectado a más de 500 víctimas estafadas.

Enfermedad contagiosa

El parvovirus, enfermedad altamente contagiosa entre los perros pero no transmisible al ser humano, suele afectar a cachorros de corta edad quenecesitan en sus primeras semanas de vida la leche materna ya que contiene anticuerpos frente a este tipo de virus. Al llegar a las tiendas con tan corta edad, muchos de estos animales no eran inmunes a este virus, enfermando y no siendo eficaces las vacunas suministradas con posterioridad.

El parvovirus produce diarrea sanguinolenta y maloliente y conduce en muchos casos a la muerte del animal por desgaste físico resultando inútil el tratamiento veterinario.