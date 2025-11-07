Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Objetos intervenidos en la operación.
Objetos intervenidos en la operación. C7

Detenido un conocido narcotraficante en Gran Canaria tras la caída del 'Guaca'

El delincuente fue arrestado con 131 gramos de heroína listos para la venta; en su domicilio se intervinieron 7.765 euros, joyas y una pistola de aire comprimido

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:57

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 48 años en Las Palmas de Gran Canaria, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La operación, denominada 'Good Morning', fue desarrollada por la Brigada Provincial de la Policía Judicial y está dirigida a combatir la distribución de heroína en la capital grancanaria, donde se había detectado un incremento en la venta y consumo de esta sustancia.

Los agentes establecieron una conexión entre el detenido y otros puntos de venta recientemente desmantelados, entre ellos el que motivó la detención del conocido como 'Guaca'. Durante varios meses, los investigadores lograron identificar al sospechoso, un delincuente reincidente con una amplia trayectoria criminal que acumulaba sesenta detenciones anteriores y cinco condenas firmes por tráfico de drogas, sumando más de veinticinco años de prisión a lo largo de su vida delictiva.

El modo de actuar del detenido era siempre el mismo: cada mañana salía de su domicilio, situado en el barrio de La Paterna, y tomaba una línea de guaguas municipales hacia la parte baja de la ciudad, donde distribuía dosis de heroína entre sus compradores habituales.

El pasado 29 de octubre, según la Policía Nacional, el sospechoso ya había sido interceptado con 65 envoltorios de heroína preparados para su venta dentro de su riñonera. Posteriormente, con autorización del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, se efectuó el registro de su domicilio, donde se intervinieron más de 100 gramos adicionales del mismo estupefaciente, alcanzando un total de 131 gramos de heroína.

En el interior de la vivienda se localizaron 7.765 euros en efectivo, una pistola de aire comprimido, una balanza de precisión y numerosas joyas ocultas en un armario.

Finalmente, la operación 'Good Morning' culminó con su arresto y su ingreso en prisión provisional.

Noticias relacionadas

'El Guaca' y su mujer, a prisión preventiva, comunicada y sin fianza por presuntos delitos contra la salud pública

'El Guaca' y su mujer, a prisión preventiva, comunicada y sin fianza por presuntos delitos contra la salud pública

'El Guaca' vuelve a las andadas con la venta de drogas: 48 detenciones

'El Guaca' vuelve a las andadas con la venta de drogas: 48 detenciones

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja»
  3. 3 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  4. 4 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos
  5. 5 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  6. 6 Activada la alerta por contaminación marina en Gran Canaria tras detectarse un vertido frente a Telde
  7. 7 Un vecino de Mogán se enfrenta a 33 años de cárcel por presuntos abusos sexuales a su hijo y siete sobrinos
  8. 8 El accidente entre un coche y una moto provoca retenciones en la GC-1 en la tarde de este jueves
  9. 9 Black Friday 2025: cuándo y cómo encontrar las mejores ofertas en Canarias
  10. 10 Arranca la limpieza de emergencia de los 25 millones de euros: baldeos, barrido y recogida de basura por la tarde

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido un conocido narcotraficante en Gran Canaria tras la caída del 'Guaca'