Detenido un conocido narcotraficante en Gran Canaria tras la caída del 'Guaca'

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:57 | Actualizado 10:19h.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 48 años en Las Palmas de Gran Canaria, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La operación, denominada 'Good Morning', fue desarrollada por la Brigada Provincial de la Policía Judicial y está dirigida a combatir la distribución de heroína en la capital grancanaria, donde se había detectado un incremento en la venta y consumo de esta sustancia.

Los agentes establecieron una conexión entre el detenido y otros puntos de venta recientemente desmantelados, entre ellos el que motivó la detención del conocido como 'Guaca'. Durante varios meses, los investigadores lograron identificar al sospechoso, un delincuente reincidente con una amplia trayectoria criminal que acumulaba sesenta detenciones anteriores y cinco condenas firmes por tráfico de drogas, sumando más de veinticinco años de prisión a lo largo de su vida delictiva.

El modo de actuar del detenido era siempre el mismo: cada mañana salía de su domicilio, situado en el barrio de La Paterna, y tomaba una línea de guaguas municipales hacia la parte baja de la ciudad, donde distribuía dosis de heroína entre sus compradores habituales.

El pasado 29 de octubre, según la Policía Nacional, el sospechoso ya había sido interceptado con 65 envoltorios de heroína preparados para su venta dentro de su riñonera. Posteriormente, con autorización del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, se efectuó el registro de su domicilio, donde se intervinieron más de 100 gramos adicionales del mismo estupefaciente, alcanzando un total de 131 gramos de heroína.

En el interior de la vivienda se localizaron 7.765 euros en efectivo, una pistola de aire comprimido, una balanza de precisión y numerosas joyas ocultas en un armario.

Finalmente, la operación 'Good Morning' culminó con su arresto y su ingreso en prisión provisional.