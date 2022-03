Desalojan dos locales en la zona del parque de Santa Catalina por fiestas

Anoche los compañeros de la Unidad GOIA-UE, desalojaron dos locales en la zona del Parque de Santa Catalina por ruidos, incumplir la normativa actual sobre el #Covid y no respetar horario de cierre. pic.twitter.com/v7VWk8Rs7D Policía Local LPA (@PoliciaLPA) March 1, 2022

El Gobierno de Canarias ha reorganizado las medidas en dos grupos, unas para Gran Canaria, que está en peor situación, y otras, más flexibles, para el resto.Ense permiten grupos de hasta 8 personas salvo convivientes y horarios de cierre a las 3.00 horas. Además:- : 75% al aire libre y del 50% en interiores.-personas en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre: 8 personas como máximo, salvo convivientes.- Horarios de cierre en establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado horario de cierre o tuvieran uno superior: 03.00 horas.- : 75% en espacios al aire libre y 50% en interiores, en mesas de 8 personas y cierre a las 03.00 horas.- : 75% de aforo al aire libre y 50% en interiores, en mesas de 8 personas y horario de cierre a las 03.00 horas.- no federada al aire libre y en instalaciones y centros deportivos: 75% de aforo al aire libre y 50% en interiores y en grupos de 8 personas como máximo, salvo convivientes.- de ámbito regional o insular, al aire libre o en espacios cerrados, y práctica deportiva no federada al aire libre: 85% de aforo de público al aire libre y 75% de aforo de público en interiores.- : en espacios públicos al aire libre tendrá un 85% de aforo y en los locales y establecimientos culturales y artísticos cerrados del 75%.- esenciales: se fija en un 75% el aforo máximo en espacios cerrados.- : se flexibilizan las visitas, que serán supervisadas por personal del centro y se extremarán las medidas d