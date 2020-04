Denunciados por bajar a la calle a tirar voladores

Dicha madrugada la Guardia Civil fue alertada por diferentes vecinos que informaban de dos personas que se encontraban en la vía pública encendiendo y explotando material recreativo pirotécnico, ocasionando las correspondientes molestias. Al llegar a la zona en concreto los agentes identificaron a los dos sospechosos en cuestión pero en su domicilio, no en la vía pública, sin ser denunciados en ese momento al no tener los agentes elementos suficientes para ello, ya que no fueron identificados en el momento y lugar concreto.

Sin embargo un vídeo que circuló por redes sociales donde se observaba a los dos sospechosos, identificados solo en un primer momento, sirvió a la Guardia Civil para definitivamente denunciarlos por sendas infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana al infringir las medidas de confinamiento sanitario citadas.