Denuncia que fue drogada y violada por tres jóvenes en Vecindario

Una mujer de veinte años natural de Agüimes denunció este domingo que había sido drogada y violada por tres jóvenes, al parecer de origen magrebí, mientras se encontraba de fiesta en un pub de Vecindario. Actuaron en este caso agentes de la Policía Local de Santa Lucía, Guardia Civil de Vecindario y Policía Judicial de Puerto Rico.

Fue sobre las 02.15 horas de este domingo cuando los agentes actuantes reciben el aviso de que una joven se encontraba en una vivienda de Santa Lucía, la cual manifestaba que había sido violada. Al lugar acudió primero una patrulla de la Policía Local de Santa Lucía y una ambulancia del Servicio Canario de Salud y, minutos más tarde, la Guardia Civil.

En la vivienda se encontraba la denunciante bastante nerviosa y afectada por unos supuestos hechos que narró de la siguiente manera a la fuerza actuante. Manifestó que se encontraba en el pub Bohemia, en Vecindario, con una amiga que era la dueña de la casa donde estaba en ese instante. En ese local se encontró con un varón marroquí al que había conocido en el Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores La Montañeta y, tras conversar conél mientras tomaba una copa, empezó a sentirse mareada y sentía como si perdiera el control de su cuerpo.

Dijo que al parecer pudo haber perdido la conciencia hasta que, sin saber cómo, se encontró con esta persona y dos varones más también de origen magrebí en la zona del cauce del barranco de Balos. Contó a los agentes que el varón al que ella conocía, pero que no recordaba su nombre, le quitó el tanga y el vestido que llevaba y la penetró analmente llegando a eyacular en su interior. También expuso en todo ese momento no pudo «hacer nada porque su cuerpo no respondía», pero que pudo sentir toda la presunta agresión sexual.

Después de finalizar el acto, el agresor le quitó el bolso y le sustrajo el móvil.

Por último, cuando pudo recobrar el control de su cuerpo, se dirigió a casa de su amiga y fue en ese momento cuando llamó a los servicios de emergencias.

Las primeras pesquisas que llevarona cabo los investigadores determinaron que la víctima no presentaba evidencias físicas de forcejeo ni de haber recibido golpes, ni tampoco pudo describir el lugar exacto donde se produjo la supuesta agresión sexual.

Tras ser asistida en primera instancia por los técnicos del Servicio Canario de Salud, fue trasladada al área de Ginecología del Materno Infantil donde fue examinada tras activar el protocolo por supuesta agresión sexual.

El caso sigue bajo investigación y los agentes están tratando de identificar y localizar a los presuntos autores de los hechos denunciados.