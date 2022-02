Denuncia abuso policial en Canarias: «Te doy un tortazo mi niño»

Era de noche en la zona de ocio nocturno conocida como el 'Cuadrilátero', en San Cristóbal de La Laguna. Dos jóvenes, un hombre y una mujer, pasean por un desértico entorno cuando una pareja de la Policía Local se dirige hacia ellos para pedirles que bajen la voz, que están hablando muy alto. A partir de ahí, según denuncia Magec Tejera en redes sociales, la situación fue muy tensa entre un agente y este joven. «Estaba hablando con mi amiga y mi tono de voz es alto con lo cual viene el policía y me dice que bajara la voz de una manera muy prepotente«.

En el vídeo se puede ver el momento en el que el policía se acerca y le pide al joven que baje la voz, a lo que Magec le responde que si se puede relajar. «¿Cómo dice? Te doy un tortazo mi niño», le responde el agente, sin saber en ese momento que estaba siendo grabado. A partir de ahí, le piden a Magec que se ponga contra la pared y proceden a su registro. «Después de haber grabado durante 20 minutos, viene y me empuja nuevamente y me da un golpe en la mano intentando quitarme el móvil. Con un fuerte forcejeo lo consiguió, tirándolo al suelo, por lo que la grabación se para, volviendo a empujarme contra la pared. Me amenazó diciendo que como esos vídeos aparecieran en algún lado tendría graves consecuencias».

Desde el Ayuntamiento de La Laguna informan que se investigarán los hechos por parte de la jefatura, y que no existe denuncia sobre este incidente ni en la Policía Nacional ni en la Policía Local de La Laguna.