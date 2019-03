Declaración de la madre de los niños: «Mi hijo está poseído por el diablo»

Antena3 ha accedido a la declaración de la madre de Godella que habría matado a sus hijos de 3 años y 5 meses. La mujer apareció escondida en un bidón, según informa el programa Espejo Público, desnuda y con arañazos de haber corrido por el bosque sin ropa.

«Desperté a Gabriel de madrugada porque quería tener sexo, porque hace mucho tiempo que no nos acostábamos. Tengo miedo, porque Gabriel me ha pegado una paliza esta mañana y tengo mucho miedo y me estoy ocultando aquí. ¿Dónde están mis hijos?. Quiero ver a mis hijos, me da miedo que les haya pasado algo a mis hijos. Hay una secta que nos persigue y tengo un hijo que está poseído por el diablo».