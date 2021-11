Cuidado con esta estafa de multas de tráfico

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha lanzado un aviso en sus redes sociales sobre una nueva estafa relacionada con multas de tráfico que llega a través del correo electrónico. La DGT pide a los conductores que no abran este tipo de mensajes y que, sobre todo, no pinchen en ninguno de sus enlaces.

Se trat de una nueva oleada de mails falsos con supuestos avisos de multas impagadas, según advierte la DGT, que está proliferando los últimos días y todos ellos aparentan ser enviados desde la propia Dirección General de Tráfico. Se trata de mails falsos que buscan estafar

Estos correos electrónicos buscan captar datos personales y bancarios de los usuarios mediante la técnica de phising. Como recuerda la propia DGT este organismo, en ningún caso, envía notificaciones por correo electrónico. Por lo que cualquier email procedente 'de la DGT' es falso.

«Nueva oleada de emails de falsas multas de la DGT. No piques, no abras ningún enlace, es 'phishing'. DGT nunca comunica sanciones a través de email. Se hace a través del correo postal o de la Dirección Electrónica Vial si te has dado de alta», publica la DGT en sus redes sociales.