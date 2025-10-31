Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: los afectados por la ley turística comparecen en la Comisión de Turismo
Imagen del accidente de la GC-1. Arcadio Suárez

Cuatro heridos leves en un accidente de tráfico a la altura de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria

El choque entre dos vehículos en la GC-1, ocurrido esta mañana en dirección norte, movilizó a la Policía Local, el SUC y la Guardia Civil

Jorge Rivero Pablos

Jorge Rivero Pablos

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:50

Comenta

Dos vehículos se han visto implicados esta mañana en un nuevo accidente de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria. El suceso tuvo lugar en dirección norte, a la altura de las piscinas naturales de La Laja, y dejó un saldo de cuatro personas con heridas de carácter leve, entre lo que se encuentra un bebé.

Según ha informado el 112 Canarias, dos de los heridos precisaron asistencia sanitaria y fueron trasladados por el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El aviso se recibió en torno a las 9:20 de la mañana de este viernes. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se encargó de las primeras diligencias, y solicitó la intervención del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria para limpiar los restos del accidente sobre el asfalto de la GC-1.

Posteriormente, la Guardia Civil se personó en el lugar y asumió las diligencias finales del incidente.

Arcadio Suárez

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  2. 2 Investigan el hallazgo de un cadáver en la Avenida Marítima
  3. 3 Ya es oficial: la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria es un «grave riesgo» para los vecinos
  4. 4 Seis de los ocho consejeros de NC en el Cabildo destituyen a Teodoro Sosa como portavoz
  5. 5 Detenido en Telde por presuntamente abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  6. 6 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  7. 7 Operación Íncubo: Yino admitió como algo normal tener sexo con niñas «de entre 12 y 17 años», pero «siempre les preguntaba si eran vírgenes»
  8. 8 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  9. 9 Canarias se prepara para el fin de semana y la Aemet confirma la tendencia «en ascenso»
  10. 10 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Cuatro heridos leves en un accidente de tráfico a la altura de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria

Cuatro heridos leves en un accidente de tráfico a la altura de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria