Cuatro heridos leves en un accidente de tráfico a la altura de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria El choque entre dos vehículos en la GC-1, ocurrido esta mañana en dirección norte, movilizó a la Policía Local, el SUC y la Guardia Civil

Jorge Rivero Pablos Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 10:50 Comenta Compartir

Dos vehículos se han visto implicados esta mañana en un nuevo accidente de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria. El suceso tuvo lugar en dirección norte, a la altura de las piscinas naturales de La Laja, y dejó un saldo de cuatro personas con heridas de carácter leve, entre lo que se encuentra un bebé.

Según ha informado el 112 Canarias, dos de los heridos precisaron asistencia sanitaria y fueron trasladados por el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El aviso se recibió en torno a las 9:20 de la mañana de este viernes. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se encargó de las primeras diligencias, y solicitó la intervención del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria para limpiar los restos del accidente sobre el asfalto de la GC-1.

Posteriormente, la Guardia Civil se personó en el lugar y asumió las diligencias finales del incidente.

Ampliar Arcadio Suárez