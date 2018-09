Cuando la vida depende de cómo respirar

Saber controlar la respiración en situaciones de riesgo extremo o estrés puede marcar la diferencia entre sobrevivir a una situación complicada o no, dejando a un lado el miedo y logrando el objetivo que se plantea. Esta es una de las premisas con las que arrancó el martes y miércoles la clase magistral Respiración-apnea-control mental en situación de estrés para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizada por la Delegación de Defensa y la Asociación de Supervivencia Canarias de la mano de Apnea Canarias.

«Es un mundo la respiración y su control, no solo para los profesionales y la apnea para bucear, sino para controlar el estrés y situaciones complicadas, para relajarse. Puede ser vital para sobrevivir. Por ejemplo si cae un piloto al agua tiene que salir del aparato y mantener la calma, si se estresa no consigue nada. Si no estás habituado y no has entrenado es más complicado», explica Manuel Cámara, teniente coronel del Ejército de Tierra de la Delegación de Defensa.

A la primera jornada, celebrada en la Base Aérea de Gando acudieron medio centenar de miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos de la Unidad Militar de Emergencias y del Servicio Aéreo de Rescate (SAR). En la segunda, realizada ayer en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, participaron por parte de la Guardia Civil agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (Geas) y por parte de la Policía Nacional miembros del Grupos Operativos Especiales de Seguridad (Goes) y de varias unidades de Seguridad Ciudadana como la Unidad de Prevención y Reacción, de la Unidad de Subsuelo o del Servicio de Medios Aéreos.

«Necesitan primero saber qué es lo que tienen que hacer y saber por qué lo tienen que hacer. En la charla se han dado pequeñas nociones de lo que es el sistema fisiológico, lo que sucede aguantando la respiración o cuando hay una situación de estrés. Básicamente cuáles son las técnicas que uno puede entrenar todos los días, poco a poco, para controlar mejor las emociones. Un noción teórica y luego una práctica respiratoria para que vean lo que estamos hablando», explica Omar Mourad, miembro de Apnea Canarias y encargado de la charla.

Saber cómo controlar la respiración puede ser vital para sobrevivir en situaciones límite, como la caída de un helicóptero al mar durante una búsqueda, el rastreo de un cuerpo arrastrado por el mar o durante la espera para poner en marcha un operativo sensible. «La idea es usar estas herramientas de respiración para controlar situaciones de estrés que normalmente pueden tener las fuerzas armadas, ya sea un piloto, un buzo o un policía que tienen que actuar en segundos para resolver un problema. A través de estas técnicas respiratorias controlan sus emociones. Es una fuente o herramienta de conocimiento», añade.

En este sentido, pone dos ejemplos de cuándo puede ser importante saber controlar la respiración. «Un piloto de avión necesita control mental y de la respiración porque hay tanta presión allá arriba que se puede desmayar, o un francotirador que tiene que disparar hará casi apnea. Suelta el aire y aguanta la respiración hasta el momento del disparo», enumera.

Los participantes han conocido las principales técnicas respiratoria y de apnea en seco, que podrán poner en práctica en su día a día, como herramientas de conocimiento, siempre y cuando se utilicen en un lugar seguro o en presencia de un profesional o un compañero.

«Los alumnos han estado muy interesados porque la mayoría son profesionales, incluso atletas que tienen necesidad de manejar la respiración. Es algo que le falta a muchas personas desde gente que trabaja en una oficina a un atleta que corre maratones. Controlar la respiración sigue siendo una asignatura pendiente. Los participantes han preguntando e implicado mucho. Se veía que les ha interesado», subraya Mourad.