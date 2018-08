«Cuando estoy en la calle, le arranco el alma a quien sea»

Ayer, Cristian V.V. fue trasladado ante el juez, reconoció todos los hechos y no mostró ningún tipo de arrepentimiento por haber agredido con «un machete», según sus propias palabras, a tres dependientes del restaurante. Incluso, en el auto de encarcelamiento, el magistrado detalla que adopta dicha medida porque «el investigado ha reconocido los hechos, con una aseveración final que evidencia el grado de violencia con que se produce Cristian V., al afirmar que por dar de comer a sus allegados le partiría el alma a cualquiera», asevera.

Declaración.

En su comparecencia, el detenido afirmó que acababa de salir del Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores Valle Tabares y no tiene medios de vida, además de que reconoció que consumía habitualmente Trankimazin, Ribotril y Seroquen. Confesó que el sábado, entre las 22.55 y las 23.40, entró en la pizzería «con un machete», se dirigió a las personas que estaban en el establecimiento y les pidió que le entregaran la caja registradora. Añadió que acometió con el cuchillo «a uno o a dos personas», todo bajo el efecto de los medicamentos: «Estaba empastillado, además de que mi madre y mi padre están enganchados y no tenía dinero para comer. Como no voy a pedir como un pobre, cuando estoy en la calle le arranco el alma a quién sea», exclamó este individuo, que fue asistido legalmente por el abogado José Antonio Penichet.