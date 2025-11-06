Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del lugar del accidente con el servicio del SUC atendiendo a la joven. Policía Local

Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria

Una joven, que no reviste heridas de gravedad, fue arrollada en la calle Muelle Las Palmas, a la altura de San Telmo, tras cruzar el paso de peatones cuando no le correspondía

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:22

Una joven ha sido atropellada en Las Palmas de Gran Canaria este mediodia. En torno a las 13:15 horas, la chica cruzó el paso de peatones en rojo y fue arrollada por un vehículo, según cuentan desde la Policía Local.

El suceso tuvo lugar en la calle Muelle Las Palmas, a la altura del parque San Telmo. Hasta el lugar se trasladó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y tres unidades de la Policía Local. La joven no reviste heridas de gravedad pero igualmente fue trasladada al Hospital Doctor Negrín para una valoración más amplia.

El accidente generó numerosas retenciones en la zona, con el tráfico parado durante bastantes minutos. A esta hora ya ha sido reestablecido con normalidad.

