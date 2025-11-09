Un conductor ebrio y sin carnet colisiona contra otro coche en Las Palmas de Gran Canaria El vehículo circulaba sin ITV ni seguro en vigor

Imagen del accidente que tuvo lugar en la calle Córdoba, en Las Palmas de Gran Canaria.

Un conductor que dio positivo en la prueba de alcoholemia colisionó contra un coche aparcado en la calle Córdoba de Las Palmas de Gran Canaria, según informó la Policía Local de la capital grancanaria a través de sus redes sociales.

La situación del infractor empeoró cuando los agentes comprobaron que carecía del carnet de conducir. Además, el vehículo que conducía presentaba irregularidades: tanto la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) como el seguro obligatorio estaban caducados.

La Unidad Nocturna Especial (UNE) de la Policía Local fue la encargada de intervenir en el siniestro y llevó a cabo todas las diligencias correspondientes.

