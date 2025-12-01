Una columna de humo negro sorprende a los vecinos del polígono industrial de Las Torres
El Consorcio de Bomberos recibió el aviso a las 7:45 horas y aún se investigan las causas del incendio
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:31
A primera hora de la mañana de este lunes, una columna de humo negro sorprendió a los vecinos próximos al polígono industrial de Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria.
Según informa el Consorcio de Bomberos de la ciudad, el aviso se recibió a las 7:45 horas, trasladándose de inmediato los servicios de emergencia al lugar de los hechos.
Hasta el momento no se ha podido confirmar el origen del incendio, aunque podría estar relacionado con la acumulación de basura en la zona, tal y como trasladó el Consorcio de Bomberos a CANARIAS7.
En actualización
Los periodistas de CANARIAS7 están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil.