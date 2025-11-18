Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículo accidentado en el lugar de los hechos. C7

Un coche se empotra contra una señal en la rotonda de Las Brujas, en Las Palmas de Gran Canaria

El vehículo, que activó los airbags tras el impacto, no consta de heridos y únicamente ocasionó daños materiales

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:08

Comenta

A primera hora de la tarde de este martes, un vehículo sufrió un accidente tras salirse de la vía en la rotonda de Las Brujas, en Las Palmas de Gran Canaria. El coche, de color gris, quedó empotrado contra una señal de tráfico que indicaba la salida hacia Barranco Seco.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del Grupo de Tráfico de la Guardia Civil y operarios del servicio de conservación de carreteras del Cabildo de Gran Canaria. Por el momento no constan daños personales, más allá de los materiales que afectaron al vehículo y a la señal de tráfico situada en la isleta de la rotonda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  2. 2 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  3. 3 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  4. 4 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  5. 5 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  6. 6 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech
  7. 7 Las lluvias se quedan en Canarias y la Aemet avisa de las zonas afectadas
  8. 8 Sorprendente explosión demográfica de viejas en las coladas submarinas del Tajogaite
  9. 9 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo
  10. 10 «No hay solución posible» para el vencimiento de los contratos de auxiliares y educadoras en el primer ciclo de Infantil de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un coche se empotra contra una señal en la rotonda de Las Brujas, en Las Palmas de Gran Canaria

Un coche se empotra contra una señal en la rotonda de Las Brujas, en Las Palmas de Gran Canaria