Un coche se empotra contra una señal en la rotonda de Las Brujas, en Las Palmas de Gran Canaria
El vehículo, que activó los airbags tras el impacto, no consta de heridos y únicamente ocasionó daños materiales
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 18 de noviembre 2025, 17:08
A primera hora de la tarde de este martes, un vehículo sufrió un accidente tras salirse de la vía en la rotonda de Las Brujas, en Las Palmas de Gran Canaria. El coche, de color gris, quedó empotrado contra una señal de tráfico que indicaba la salida hacia Barranco Seco.
Hasta el lugar se desplazaron agentes del Grupo de Tráfico de la Guardia Civil y operarios del servicio de conservación de carreteras del Cabildo de Gran Canaria. Por el momento no constan daños personales, más allá de los materiales que afectaron al vehículo y a la señal de tráfico situada en la isleta de la rotonda.