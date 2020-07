Cinco sancionados en la fiesta en un barco en Mogán

El vídeo, difundido este lunes por la Televisión Canaria, grabado por un hombre desde tierra y alejado del barco en cuestión se ha difundido a través de las redes sociales asegurando que los jóvenes no cumplían con las medidas de distanciamiento ni tenían puestas las mascarillas, apuntando que estaban aglomerados. Todo aderezado con las palabras del autor del vídeo que asegura en todo momento que los jóvenes no cumplían con las medidas de seguridad, pese a estar a varios metros de la embarcación.

Las imágenes fueron captadas en la tarde de este domingo en el Puerto de Mogán, desde donde suele salir el barco destinado para celebrar fiestas. Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil los agentes acudieron al lugar requeridos por la empresa propietaria del barco ante el comportamiento que estaban teniendo los jóvenes en la fiesta y no por incumplir las normas de seguridad. Los agentes que acudieron al lugar inspeccionaron la embarcación y comprobaron que se había respetado el límite de aforo. Los agentes sancionaron a cinco jóvenes por no llevar mascarilla y a otro por faltar el respeto a un agente. También se denunció a un joven por alcoholemia positiva en el control rutinario montado por los agentes en el lugar cuando se dirigía su turismo. El coche quedó inmovilizado y el joven fue sancionado, según confirmaron fuentes de las pesquisas. Un vídeo grabado desde tierra y alejado del barco ha sembrado la polémica al asegurar que los jóvenes no llevaban mascarillas.