Embate del mar en el paseo marítimo de Punta Mujeres, en el municipio de Haría, el pasado jueves. Efe

Cinco personas mueren en un trágico puente de diciembre en las costas de Canarias

En la mañana de este martes, se ha confirmado el fallecimiento de un joven italiano de 27 años que el lunes fue rescatado tras verse sorprendido por un golpe de ola en la zona de Los Charcones, en Lanzarote

Jorge Rivero Pablos

Jorge Rivero Pablos

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:59

El balance de fallecidos en las costas de Canarias durante este puente de diciembre asciende a cinco personas. Todo ello se enmarca en la prealerta por fenómenos costeros adversos decretada el pasado sábado por el 112 Canarias y el Gobierno de Canaris, y que se prevé continúe activa en los próximos días.

En la mañana de este martes, el Consorcio de Emergencias de Lanzarote confirmó el fallecimiento de un joven italiano de 27 años que el lunes fue rescatado tras verse sorprendido por un golpe de ola en la zona de Los Charcones. El helicóptero de Emerlan lo trasladó en estado crítico al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife, donde finalmente falleció. Además, una segunda persona logró salvar su vida saliendo por sus propios medios tras ser alcanzada por el oleaje.

La tragedia se suma al domingo negro vivido en Tenerife, donde cuatro personas murieron y una permanece desaparecida en las piscinas naturales de Isla Cangrejo, en Los Gigantes (Santiago del Teide). La zona se encontraba precintada desde el viernes con carteles en varios idiomas que advertían del peligro por fuerte oleaje. Sin embargo, numerosos turistas ignoraron la prohibición, según declaró a EFE el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro.

Este puente de diciembre ha sido «uno de los episodios más trágicos de los últimos quince años en Canarias», afirmó Chano Quintana, presidente de la asociación Canarias 1.500 km de Costa. Quintana denunció la falta de eficacia en los avisos y reclamó que, cuando se active una prealerta o alerta, todos los hoteles informen a sus clientes mediante carteles en varios idiomas con mensajes claros: «Hoy no acuda a la playa, hoy no se acerque a la costa, ni siquiera para hacerse selfies».

