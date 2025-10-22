Un ciclista resulta herido grave al colisionar con un coche en Teguise
El accidente ocurrió a primera hora de la tarde
Efe
Arrecife
Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:23
Un ciclista de 56 años ha resultado herido grave este miércoles al colisionar contra un turismo en la avenida Bencomo de Teguise, en Lanzarote, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2).
El herido, tras ser asistido en el lugar del suceso, fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Doctor José Molina Orosa.
El 1-1-2 fue alertado del suceso a las 14.44 horas y activó dos ambulancias del SUC, así como a efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.