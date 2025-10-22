Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ambulancia del SUC en el Hospital José Molina Orosa. JOSE LUIS CARRASCO

Un ciclista resulta herido grave al colisionar con un coche en Teguise

El accidente ocurrió a primera hora de la tarde

Efe

Arrecife

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:23

Un ciclista de 56 años ha resultado herido grave este miércoles al colisionar contra un turismo en la avenida Bencomo de Teguise, en Lanzarote, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2).

El herido, tras ser asistido en el lugar del suceso, fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Doctor José Molina Orosa.

El 1-1-2 fue alertado del suceso a las 14.44 horas y activó dos ambulancias del SUC, así como a efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.

