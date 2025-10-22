Un ciclista resulta herido grave al colisionar con un coche en Teguise El accidente ocurrió a primera hora de la tarde

Efe Arrecife Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:23 Comenta Compartir

Un ciclista de 56 años ha resultado herido grave este miércoles al colisionar contra un turismo en la avenida Bencomo de Teguise, en Lanzarote, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2).

El herido, tras ser asistido en el lugar del suceso, fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Doctor José Molina Orosa.

El 1-1-2 fue alertado del suceso a las 14.44 horas y activó dos ambulancias del SUC, así como a efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.

Temas

Servicio de Urgencias Canario