Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona de Calderón Hondo, cerca de donde se produjo accidente. C7

Un ciclista de 65 años resulta herido de gravedad tras sufrir una caída en La Oliva

El siniestro ha tenido lugar a las 09.02 horas en una pista de tierra que discurre entre Corralejo y Calderón Hondo

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:38

Comenta

Un hombre de 65 años que transitaba con una bicicleta por una pista de tierra en el municipio de La Oliva, al norte de Fuerteventura, ha resultado herido de gravedad al sufrir una caída, según ha informado el 112.

El siniestro ha tenido lugar a las 09.02 horas en una pista de tierra que discurre entre Corralejo y Calderón Hondo. El herido ha sufrido un traumatismo craneal grave, por lo que ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital General de Fuerteventura tras ser asistido en primer lugar por un médico y un enfermero del centro de salud de Corralejo.

La dificultad del terrero requirió que efectivos de bomberos colaboraran con el personal sanitario en la evacuación del afectado. La Policía Local instruyó las diligencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidentada huida por Las Palmas de Gran Canaria en un furgón robado
  2. 2 El popular bar El Perola de Agaete cierra sus puertas tras 33 años de vida
  3. 3 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  4. 4 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Ulises Díaz
  6. 6 Caso Valka: el informe que demuestra que los móviles los carga el diablo
  7. 7 A juicio por presuntamente transferirse 30.000 euros del móvil de su abuela sin su permiso
  8. 8 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad vecinal
  9. 9 El centro comercial Alisios se ilumina por Navidad
  10. 10 Preguntas y respuestas sobre vivienda vacacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un ciclista de 65 años resulta herido de gravedad tras sufrir una caída en La Oliva

Un ciclista de 65 años resulta herido de gravedad tras sufrir una caída en La Oliva