Carta a los padres de Claudia

«No hay palabras de consuelo. A lo mejor no conocías a Claudia, a lo mejor no conocías a su familia, pero la noticia a todos nos ha sobrecogido. Muerte evitable, excesivamente temprana, injustificable,... numerosos adjetivos para intentar describir la sorpresa e indignación. Cómo consolar a sus padres? Acostumbrados a sanar corazones ajenos, como remendar el suyo roto? Esto no se arregla con cateterismo o antiarrítmico. No debió pasar, y no hay palabras de consuelo. Solo quisieramos hacerles llegar el cariño de pacientes y familiares de corazones reparados, para que se sientan apoyados, y puedan seguir latiendo, a pesar de tan profunda tristeza.»

Mayte Angulo Moreno. Compañera pediatra del Materno-Insular y familiar de paciente