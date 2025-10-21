Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife El menor fue visto por última vez este lunes 20 de octubre

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Martes, 21 de octubre 2025, 10:25

La Policía Nacional ha abierto una investigación y trabaja de manera activa para localizar a un menor de 13 años cuya desaparición fue comunicada este lunes. El niño, identificado como Ione, se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad, según han informado las autoridades.

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta con la descripción del menor: mide aproximadamente 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo y los ojos castaños, y la última vez que fue visto vestía pantalón oscuro, camisa clara y zapatillas negras.

Desde la organización y las fuerzas de seguridad se solicita la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero. Quienes tengan datos sobre su ubicación pueden contactar con los teléfonos de emergencia o con SOS Desaparecidos a través de sus canales habituales.