Aumentan a cinco los muertos por la erupción del volcán de la Isla Blanca en Nueva Zelanda

"No se han visto signos de vida", ha asegurado, después de que un helicóptero de la Policía, otro de rescate y un avión de la Fuerza Aérea neozelandesa hayan realizado "varios vuelos de reconocimiento tras la erupción".

En un comunicado posterior, la Policía ha informado de que al margen de las 23 personas que habían sido rescatadas inicialmente --los cinco fallecidos y otros 18 heridos-- no se cree que haya personas con vida aún en la isla.

En rueda de prensa, el subcomisario de operaciones de la Policía, John Tims, ha informado que son ya cinco los fallecidos por la erupción, entre los que hay ciudadanos extranjeros, si bien no ha ofrecido nacionalidades.

"La Policía cree que cualquiera que hubiera podido ser sacado de la isla con vida fue rescatado en el momento de la evacuación", ha precisado en la nota, publicada poco después de la medianoche (hora local). "En base a la información que tenemos, no creemos que haya ningún superviviente en la isla", ha remachado.

Imposible acceder a la isla

Por otra parte, Tims ha explicado que los servicios de emergencia no pueden llegar hasta la isla por motivos de seguridad. "La isla es inestable (...) el entorno físico no es seguro para que volvamos a ella", ha señalado, según informa el diario 'New Zealand Herald'. "Es importante que consideremos la salud y seguridad de los que regresarán a la isla", ha añadido el subcomisario.

Entretanto, la Fuerza de Defensa neozelandesa se ha sumado a la respuesta de emergencia. Uno de los aviones patrulla de la Fuerza Aérea ha sobrevolado la isla para vigilar la zona y dos helicópteros se han trasladado a Whakatane. Además, ya está en camino un buque de la Marina para ofrecer su apoyo.