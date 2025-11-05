Un atropello en Vecindario deja un herido moderado por un traumatismo en la cadera El hombre, de 50 años, ha sido trasladado al hospital San Roque Maspalomas

Efe Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:12 Comenta Compartir

Un peatón de 50 años ha sido hospitalizado con heridas de carácter moderado tras ser arrollado por un vehículo en una calle de Vecindario, al sureste de Gran Canaria, en horas de la mañana de este miércoles, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

Personal del Servicio de Urgencias Canario asistió y trasladó al hombre en una ambulancia de soporte vital básico al hospital San Roque Maspalomas, donde ingresó con diagnóstico de traumatismo en la cadera de carácter moderado, se relata en un comunicado del 112.

El suceso, registrado cerca de las nueve de la mañana en la calle Adargoma de Vecindario, perteneciente al municipio de Santa Lucía de Tirajana, movilizó ademas a agentes de la Policía Local que instruyeron el atestado correspondiente en relación a los hechos, añade el texto.