Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria La Policía Local corta dos carriles y mantiene uno abierto al tráfico, lo que provoca ligeras retenciones

Imagen de las personas heridas tras el atropello siendo atendidas por la Policía Local.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:44 Compartir

Un atropello ocurrido este domingo en la calle Juan Manuel Durán, en Las Palmas de Gran Canaria, ha dejado a dos personas afectadas, quienes han solicitado asistencia sanitaria. Una ambulancia se encuentra en el lugar.

Según ha informado la Policía Local a CANARIAS7, los agentes permanecen en la zona y han procedido a cortar dos carriles, manteniendo uno habilitado para la circulación. Esta regulación del tráfico está generando retenciones mínimas en la vía.

Algunas personas presentes en la zona aseguran que el autor del atropello se dio a la fuga, extremo que no ha podido ser confirmado oficialmente.

La situación continúa siendo gestionada por los efectivos policiales mientras se espera la llegada de los servicios sanitarios.

⚠️ PRECAUCION ⚠️#SiniestroVial, #atropello en la calle Juan Manuel Durán. En el lugar se encuentra la Unidad Territorial 🚔, Unidad de Atestados y la Ambulancia 🚑 del #SUC pic.twitter.com/ZJ376hnai7 — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) November 23, 2025