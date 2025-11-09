Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Atropella a una menor en Santa Lucía de Tirajana y se da a la fuga

El conductor ya ha sido detenido | No tiene permiso de conducir y ya había estado implicado en otro accidente con fuga

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Lucía de Tirajana

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:05

La Policía Local de Santa Lucía instruye diligencias por el atropello ocurrido en la tarde de este viernes en el que resultó herida una menor de edad al ser alcanzada por un vehículo mientras cruzaba un paso de peatones. El conductor, un varón de 49 años, natural de San Bartolomé de Tirajana, se dio a la fuga tras el atropello sin auxiliar a la víctima.

El atropello se produjo cuando una menor de 13 años de edad cruzaba correctamente por un paso de peatones. El conductor, que circulaba con su vehículo sentido sur, la alcanzó y desplazó varios metros del lugar, haciendo una maniobra de intento de evasión con la que invadió el sentido contrario de circulación. Luego continuó su marcha ausentándose del lugar.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana que asistieron a la víctima y activaron los recursos sanitarios, siendo trasladada posteriormente al complejo hospitalario Materno Infantil.

La rápida actuación policial, minutos más tarde, permitió la localización e inmovilización inmediata del vehículo fuera del municipio, concretamente, en el Castillo del Romeral, así como la posterior detención del conductor, identificado como J. L. F., a quien se le instruyeron diligencias por presuntos delitos de lesiones graves (imprudencia), delito contra la seguridad vial (ausentarse del lugar del accidente) y otro delito contra la seguridad vial (conducción temeraria). El conductor carece de permiso de conducción de la clase B y cuenta con antecedentes penales por diversos hechos delictivos. Asimismo, se ha podido comprobar que el detenido ya había estado implicado en otro accidente de tráfico anterior, en el que igualmente abandonó el lugar sin auxiliar ni identificarse.

La Unidad de Atestados de la Policía Local de Santa Lucía se hizo cargo de la instrucción de las diligencias, donde se aporta la grabación de una de las cámaras de seguridad de un autobús de trasporte municipal de viajeros que recoge la secuencia del accidente.

