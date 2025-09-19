Arde una moto en Escaleritas La columna de humo alertó a los vecinos, si bien solo ha habido daños materiales

El incendio de una moto en la calle Teobaldo Power, en Las Palmas de Gran Canaria, ha alertado este viernes a los vecinos de la zona de Escaleritas. El aviso ha llegado sobre las 8.17 horas al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, que confirma que no ha habido que lamentar daños personales pese a la aparatosidad del suceso.

El vehículo se encontraba estacionado en un aparcamiento y hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos para sofocar las llamas, que levantaron una gran columna de humo negra. También acudieron agentes de la Policía Local y la Policía Nacional.

