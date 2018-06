Ana Julia: «No tengo excusas, pido perdón»

«Ángel, no tengo palabras para decirte esto pero aun así lo voy a contar», empieza la carta manuscrita por Ana Julia. «No tengo excusas por lo que hice, pero sólo sé que el miedo te bloquea porque eso me paso a mí», prosigue. «Entiendo que no me creas porque es lo más normal y no tuve el valor suficiente para decirte que por un lamentable accidente te quité lo más grande que uno puede tener: un hijo».

La mujer incluso asume que podría enfrentarse a la prisión permanente revisable por lo sucedido y añade: «No me importa si tengo que pasar el resto de mi vida aquí, y lamento todo el daño que he hecho, sobre todo a Gabriel, a ti y a Patricia y a todos los familiares».