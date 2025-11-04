Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Así fue la comparecencia de Ángel Víctor Torres tras el informe de la UCO
Así quedó el bar tras el incidente. C7

Alunizaje de madrugada en el bar Nicolás Ca'Maso

Asaltan el mítico local del Lomo de Maspalomas, con casi 60 años de historia | El propietario muestra su agradecimiento a la Policía Nacional y a sus vecinos, amigos y clientes por el arrope de estos días

Gaumet Florido

Gaumet Florido

San Bartolomé de Tirajana

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:58

Un coche dio marcha atrás y destrozó la puerta del bar Nicolás Ca'Maso. Fue en la madrugada de este domingo al lunes, sobre las 5.20 horas. Los ladrones recurrieron a la técnica del alunizaje para asaltar el popular bar de San Bartolomé de Tirajana, con casi 60 años de historia. Con todo, dañaron más que lo que pudieron llevarse.

El propietario, Nicolás Macías, que heredó en 2003 el negocio que su padre montó en los 70, aún estaba impactado por lo que había sucedido, pero le consuela la ola de solidaridad que se ha generado en torno al que es el bar de referencia en Lomo de Maspalomas.

Se muestra muy agradecido por el buen servicio que le ha prestado la vigilancia privada que tiene contratada, por la rápida actuación de la Policía Nacional de Maspalomas y por el apoyo y las atenciones de vecinos, amigos y clientes.

«Estoy súper arropado», confesaba este martes, mientras hacía guardia junto a su local. La puerta quedó destrozada y no les queda otra que hacer turnos de vigilancia hasta que pueda repararse.

