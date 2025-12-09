Activan una búsqueda urgente para localizar a un hombre desaparecido entre Teror y Valleseco Carmelo Santana, vecino de edad avanzada, fue visto por última vez en zonas rurales y podría haberse desorientado

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de diciembre 2025, 12:04 Comenta Compartir

La Policía Local ha puesto en marcha una alerta urgente para tratar de localizar a Carmelo Santana, un vecino de edad avanzada cuya desaparición ha generado preocupación en los municipios de Teror y Valleseco. La última vez que se tuvo constancia de su presencia, el hombre caminaba por áreas rurales y de difícil orientación, como Las Rosadas, La Culata, Los Naranjeros o Madrelagua, lugares donde abundan senderos, montes y caminos vecinales.

Nada más activarse el aviso, se organizó un dispositivo de búsqueda que reúne a cuerpos de seguridad, personal voluntario y vecinos que se han sumado a las labores de rastreo por distintos puntos del entorno. Aunque el operativo continúa activo, las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana es clave para dar con su paradero.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre Carmelo Santana o que crea haberlo visto debe contactar de inmediato con el teléfono 616 988 184 o llamar al 112.

Temas

Desaparecidos

Valleseco

Teror

Búsqueda