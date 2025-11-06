El accidente entre un coche y una moto provoca retenciones en la GC-1 en la tarde de este jueves Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para atender al motorista

Una colisión entre un vehículo y una motocicleta ha provocado, en la tarde de este jueves, importantes retenciones en la GC-1 en sentido norte, a la altura de Belén María y el Mercado del Puerto.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para atender al motorista, que no presenta heridas de gravedad, según informó el 112 Canarias a CANARIAS7.

Agentes de la Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria colaboraron en la zona para restablecer el tráfico lo antes posible. Se activó al servicio de carreteras del Cabildo de Gran Canaria.

⚠️ PRECAUCION ⚠️#SiniestroVial, caída de motorista, en la Autovía Marítima, sentido sur, altura de la Calle Pérez Muñoz. En el lugar se encuentra la Unidad de Tráfico 🚔y la Ambulancia del #SUC. Se activa @carreterasCabGC pic.twitter.com/T7NrKEtHYa — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) November 6, 2025

