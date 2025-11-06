El accidente entre un coche y una moto provoca retenciones en la GC-1 en la tarde de este jueves

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de una ambulancia del SUC. C7

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para atender al motorista

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:57

Una colisión entre un vehículo y una motocicleta ha provocado, en la tarde de este jueves, importantes retenciones en la GC-1 en sentido norte, a la altura de Belén María y el Mercado del Puerto.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para atender al motorista, que no presenta heridas de gravedad, según informó el 112 Canarias a CANARIAS7.

Agentes de la Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria colaboraron en la zona para restablecer el tráfico lo antes posible. Se activó al servicio de carreteras del Cabildo de Gran Canaria.

En actualización

Los periodistas de CANARIAS7 están trabajando para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil.

