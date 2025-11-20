Un accidente en la Avenida Marítima a la altura de Santa Catalina provoca retenciones en dirección sur El choque entre dos vehículos ha dejado un herido leve

Imagen de archivo de un atasco en la avenida Marítima de la capital grancanaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:10 Comenta Compartir

Un accidente de tráfico en la Avenida Marítima a primera hora de la tarde de este jueves está provocando grandes retenciones en la GC-1 en sentido sur en Las Palmas de Gran Canaria.

El siniestro, una colisión por alcance entre dos vehículos, se ha producido en la entrada al subterráneo de Santa Catalina, en concreto en el carril izquierdo, que permanece cerrado.

Según confirma la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, hasta el lugar del accidente se ha desplazado una ambulancia y efectivos del cuerpo municipal. La ambulancia ha atendido al conductor de uno de los vehículos por una cervicalgia.

Temas

Avenida Marítima