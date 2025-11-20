Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de un atasco en la avenida Marítima de la capital grancanaria. C7

Un accidente en la Avenida Marítima a la altura de Santa Catalina provoca retenciones en dirección sur

El choque entre dos vehículos ha dejado un herido leve

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:10

Un accidente de tráfico en la Avenida Marítima a primera hora de la tarde de este jueves está provocando grandes retenciones en la GC-1 en sentido sur en Las Palmas de Gran Canaria.

El siniestro, una colisión por alcance entre dos vehículos, se ha producido en la entrada al subterráneo de Santa Catalina, en concreto en el carril izquierdo, que permanece cerrado.

Según confirma la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, hasta el lugar del accidente se ha desplazado una ambulancia y efectivos del cuerpo municipal. La ambulancia ha atendido al conductor de uno de los vehículos por una cervicalgia.

