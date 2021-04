Acamparon en el pinar de Tamadaba y encendieron fuego Senderistas denunciaron esta semana a unos campistas por poner en riesgo el bosque. El Cabildo ha abierto un expediente informativo Captura de vídeo de los jóvenes haciendo fuego. / SENDERISMOGRANCANARIA.COM GAUMET FLORIDO Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 16 abril 2021, 01:00

Cuatro jóvenes de aparente origen extranjero pusieron en riesgo el pinar de Tamadaba. Jon Castellano, que gestiona el blog senderismograncanaria.com, denunció en un post de su facebook que este pasado miércoles les pilló acampados y haciendo un fuego, una pequeña hoguera, en la zona del Cortijo de Samsó, junto al sendero S-90 que une el Parque Natural de Tamadaba con el barrio de San Pedro, en Agaete.

Como advierte Castellano, experto conocedor de los caminos en la isla y apasionado del senderismo y del medio ambiente, estos jóvenes ni podían acampar donde montaron su caseta ni mucho menos podían hacer fuego, por lo que sobre la marcha alertó al 1-1-2. Se los encontró sobre las 19.22 horas del 14 de abril.

Senderismograncanaria.com subraya que estos chicos cometieron tres infracciones graves contra el medio ambiente. Primera, acampar fuera de un espacio regulado; segunda, acampar en alerta 3; y tercera, hacer fuego en un espacio natural protegido de alta sensibilidad.

Por lo pronto, el Cabildo fue alertado y pudo actuar. Los agentes de Medio Ambiente intervinieron sobre la marcha y les conminaron, de entrada, a apagar el fuego. Como no accedieron, lo tuvieron que hacer los propios trabajadores del Cabildo. También les instaron a que levantaran la caseta y esta vez no opusieron resistencia. De no haber hecho caso, los agentes de Medio Ambiente se tenían que haber visto obligados a llamar al Seprona. Por lo pronto, se les abrirá un expediente informativo, que podrá derivar en la imposición de sanciones.