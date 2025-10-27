Los 4.000 kg de cocaína incautados habrían generado un negocio de 1.000 millones de euros El destino final del buque interceptado era Vigo | La operación continúa y el objetivo ahora es descabezar a la banda

La Delegación del Gobierno ha celebrado este lunes una rueda de prensa para explicar los detalles de la operación.

Efe Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 12:50 | Actualizado 13:00h.

Los 4.000 kilos de cocaína incautados por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional a 1.100 kilómetros de Canarias a un mercante que iba a Vigo habrían generado un negocio de más de 1.000 millones de euros, según el delegado del Gobierno en las islas, Anselmo Pestana. Así lo ha manifestado en una rueda de prensa ofrecida para informar de esta operación, denominada Traba y que ha permitido capturar el mayor alijo de cocaína en lo que va de año en España.

Los 4.000 kilos de cocaína fueron incautados el pasado miércoles por la noche en un asalto de la Policía y de la Armada al buque que los transportaba, el 'Little Girls', un mercante de bandera de Tanzania que había partido hacia España desde Panamá.

Su valor como mercancía pura —antes de ser adulterada para distribuirla en las calles— asciende a 240 millones de euros y la investigación que ha hecho posible su incautación continúa, ya que al arresto de los nueve tripulantes del barco se prevé sumar más detenciones en tierra.

El inspector jefe de Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de Galicia, Emilio Rodríguez, ha destacado el «gran potencial» de la organización criminal que se pretende desarticular en el marco de esta operación, sobre no ha dado más detalles, pues se ha decretado el secreto de sumario. Además de ser capaz de fletar un barco mercante de más de 54 metros de eslora, 12 de manga y cuatro y medio de puntal, los investigadores dan por hecho que este gran alijo no ha sido el primero que envían hacia Europa.

Objetivo: descabezar a la banda

En la segunda fase de esta operación, más «callada» y en la que se trabaja ahora, se persigue «atacar» la estructura económica de esta banda e identificar y detener a todos los miembros, una vez que se ha actuado sobre su «eslabón más débil».

«Nadie es más importante que otro, pero las grandes cabezas de estas organizaciones, globalizadas, suelen estar muy alejadas» de quienes transportan cocaína por la ruta atlántica, de vital importancia para las mafias que la sacan de países como Venezuela, Surinam o Brasil donde no se producen, para que sea consumida en Europa, ha referido Rodríguez.

El responsable del Greco en Galicia ha explicado que la gran lucha contra el narcotráfico en esa comunidad del norte de España se dirige hacia las lanchas rápidas que trabajan para grandes clientes. Rodríguez ha dicho que España es una vía de entrada de cocaína, pero no una de las principales, que se encuentran en puertos del norte de Europa.