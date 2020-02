117 desaparecidos rumbo a Canarias en dos meses

Sin noticias desde hace dos meses

Esta ONG ha detallado que en estos momentos sigue pendiente del destino de casi 120 personas que salieron entre diciembre y enero a bordo de cuatro pateras hacia Canarias, de las que nada se sabe. La primera partió el 9 de diciembre con 23 personas; la segunda, el 18, con entre 26 y 27 ocupantes; la tercera, entre el día 25 y el 27 con 40 personas más; y la cuarta y última, zarpó el 25 de enero de Dajla (Sahara Occidental) con 28 personas.

Ese día, según su información, salieron de madrugada cuatro barcas hacia Canarias casi a la vez. Los ocupantes de tres de ellas fueron rescatados por la Marina marroquí, mientras que de las 28 personas que iban en la otra nada se sabe... Y sus familias llaman a diario.

Uno de los parientes desesperados por la falta de noticias es un chico cuyos dos hermanos mayores se subieron a la patera perdida del 25 de enero. "La última vez que nos llamó", relata por teléfono Helena Maleno, miembro de esta ONG, "me decía: Es que ya no quiero ni preguntar, porque sé que me vas a decir que no. No te voy a preguntar para que no me digas que aún no han llegado".

Caminando Fronteras aún mantiene la esperanza de que los ocupantes de esa patera sean localizados, aunque reconoce que es difícil, porque llevarían a estas alturas ya once días en el mar.

La zódiac con 68 personas a la que Salvamento socorrió ayer, lunes, a 20 kilómetros de Fuerteventura apenas tardó doce horas en cubrir la distancia que separa la isla del puerto de El Aaiún, aunque en su caso estaba mucho más cerca (de la capital del Sahara a Fuertenventura median unos 120 kilómetros de mar; de Dajla, la antigua Villa Cisneros, al sur de Gran Canaria hay 450 kilómetros).