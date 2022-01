La vuelta a clases será presencial y con mascarilla en el patio El día 10 se abren los centros educativos con las mismas medidas de prevención, como la cuarentena de siete días por contacto estrecho para los no vacunados

«La presencialidad es una prioridad absoluta», anunció la ministra de Sanidad Carolina Darias, una vez terminada la reunión con los responsables autonómicos y los ministros de Educación y Universidad. La decisión del regreso a clases el próximo lunes 10 de enero se tomó por «unanimidad de los miembros de las tres conferencias» por el «impacto mínimo de la pandemia en los centros educativos». Ha sido «una decisión de país».

Como el trimestre anterior, las medidas de prevención proseguirán con rigurosidad, con las medidas básicas como la ventilación cruzada, el lavado frecuente de manos, la higiene máxima y el uso correcto de mascarillas, también en los patios. «En los días siguientes seguiremos viendo una subida de la incidencia», analizó Darias, sobre los «datos más altos desde que comenzó la pandemia». «Estaremos viendo los efectos de Nochebuena y el evento de fin de año. Pero hay una menor gravedad, que tiene que ver con la variante ómicron y la altísima tasa de vacunación. Estamos en un momento importante de la pandemia y tenemos certeza de lo que funciona: la vacuna, que nos protege frente a la gravedad de la enfermedad».

En cuanto a la duración de la cuarentena para los estudiantes se mantendrá el protocolo actual por igual para menores y adultos, aunque, dice Darias, esperan una nueva decisión de la Ponencia de Alertas y la Comisión de Salud Pública, para la flexibilidad de los días de aislamiento para los infectados y los que tengan contacto estrecho con personas no vacunadas. Actualmente no hay cuarentena por contacto estrecho con personas vacunadas, afirmó Darias, y se ha bajado de diez a siete días para los que no estén vacunados, tanto si son niños como si son adultos «Las cuarentenas se han modificado para dar respuesta estratégica», recordó.

Una de las razones para mantener esta resolución ha sido la alta tasa de vacunación, «la mejor arma para luchar contra la covid». Hay un 86% de vacunados con pauta completa entre la población de 12 a 19 años, y un 28,8% con primera dosis entre 5 y 11 años, gracias también al «papel fundamental» de los centros educativos. Las escuelas «son espacios seguros», acotó la ministra de Educación Pilar Alegría. «La presencialidad fue acordada unánimemente ahora, como lo fue antes del inicio del curso 2021-22. Haciendo balance fue absolutamente acertada. Prudencia, sí; alarmismo, no».

En las universidades, que comienzan un periodo de exámenes, «se está trabajando para que los estudiantes contagiados no pierdan la convocatoria de exámenes», sostuvo el ministro de Universidades, Joan Subirats.