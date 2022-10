Dos visiones del debate feminista de la ley trans

Uno de los debates más enconados de la escena política actual es el de la denominada ley trans. Se trata de una norma que, incluso, ha originado fricciones no ya solo en el seno del Gobierno, entre el PSOE y Unidas Podemos, en cuyas manos está Igualdad, el Ministerio que ha elaborado el texto, sino dentro del propio grupo socialista.

Sin entrar en el detalle de la ley o sobre su necesidad -uno de los argumentos sobre su urgencia es la necesidad de homogeneizar lo que ya se hace en la mayoría de las comunidades autónomas, que tiene aprobada su normativa regional al respecto-, Canarias7 ha querido abordar la escisión que ha originado este texto en el feminismo. Para ello ha reunido a la filósofa Cristina Molina Petit y a la activista y periodista Nayra Marrero.

La primera está en contra de la ley trans porque cree que afectará a los avances que han logrado las mujeres en violencia de género. También considera que tendrá repercusiones negativas en las estadísticas, porque distorsionarán los resultados segregados por sexos, como los estudios sanitarios, y, entre otros reparos, señala que da pie a la hormonación de menores, abocándolos de por vida a estar «medicalizados».

La segunda, en cambio, considera que se trata de ampliar derechos a un colectivo al que se ha excluido socialmente e invisibilizado. Y en su opinión, las mujeres no pierden, sino que ganan al sumar y reconocer a las mujeres trans y añade el avance de la despatologización de la transexualidad.

Ambas coinciden en el diagnóstico sobre el feminismo: se ha visto tocado por el debate sobre esta ley. Pero, mientras que, para Molina Petit, el problema ha sido que se ha prestado atención a un tema que no está en la agenda feminista, para Marrero ha dividido al movimiento.

Nayra Marrero. / Juan carlos Alonso

Diferencia de raíz

« El debate de la ley trans ha tenido momentos dolorosos en el entorno de los feminismos, que siempre he entendido como mi casa, pero creo que dentro del movimiento ha habido siempre cuestiones que nos enfrentan y otras que nos acercan, y en el activismo que yo realizo, lo que intentamos es encontrar los puntos en común que tenemos para ir de la mano. Creo que, en general en Canarias, los movimientos feministas están empujando también en este sentido», señala Marrero.

Para Molina Petit este ha sido «un debate advenedizo al feminismo. El feminismo tiene otra agenda, otro objetivo, que es eliminar el género». Y en él, añade, «se ha confundido el género, que a mala hora empezamos a utilizar 'género' en lugar de 'papeles sexuales', y nos ha venido a contracorriente. Nos ha distraído y algunas feministas se han apuntado a esto, pero realmente esto es un movimiento distinto, es la doctrina queer y tiene un objetivo distinto al feminismo. Ellos quieren afirmar el género y nosotras quitar el género».

El debate, reconoce Molina Petit, «no lo esperábamos y nos distrae bastante de los feminicidios, de ampliar derechos, de las chicas con problemas 'sentimentales' y los suicidios. Con los salarios dignos... Esos son los objetivos».

«Estoy de acuerdo, excepto en que las mujeres trans no están también en eso. Las mujeres trans también sufren violencia y relaciones tóxicas», advierte Marrero.

Cristina Molina Petit. / Juan Carlos Alonso

Violencia

La discrepancia entre ambas surge por la causa de esa violencia que sufren las mujeres trans. Molina Petit cree que es por «haber transitado», Marrero «por el hecho de ser mujeres». Para la filósofa esto no puede ser, porque las mujeres trans «no han sufrido de pequeñas lo mismo que las mujeres (biológicas) porque se han socializado como hombres», algo en lo que no está de acuerdo Marrero, quien habla del sufrimiento de las mujeres trans, especialmente las mayores, que han padecido presiones de toda índole y también penas de cárcel.

Hormonas

La despatologización es otra causa de discrepancia. La ley trans no exige un certificado psicológico y elimina el requisito de estar dos años hormonándose para que una persona pueda cambiar su género en el Registro Civil «lo que no quiere decir que no tengan un acompañamiento» explica Nayra Marrero, que lo ve como un gran avance, porque cada persona podrá hacer «su» transición y no la impuesta socialmente.

Para Molina Petit, la hormonación es ya una patologización. «Hablan de despatologizar y desde niños los patologizan porque los hormonan y los llevan a amputaciones tremendas», en relación con los hombres trans y las cirugías para eliminar las mamas. Y cita un estudio en el que dice que ha aumentado en un 4000% el número de chicas que están transitando. «Lo escuché, aunque no sé la fuente», admite Nayra Marrero. «En Canarias han aumentado las consultas de adolescentes trans o que tienen dudas», añade, pero «es hasta lógico si piensas que hace 50 años ser trans te llevaba a la exclusión social, a la cárcel o a la prostitución. Ahora se ha normalizado».

Un momento del encuentro. Nayra Marrero (i) y Cristina Molina Petit (d). / Juan carlos Alonso

El borrado de las mujeres

Molina Petit habla de rechazo al propio cuerpo, y Marrero de la diferencia con la «identidad». Ambas están de acuerdo en que la sociedad «genera» ese rechazo incluso en las propias mujeres, pero la filósofa señala como «incomprensible» la terminología de que se «asigna» un sexo al nacer y saca otra deriva de la ley trans: el «borrado» de las mujeres con expresiones como «progenitora gestante».

ra Marrero esa terminología es una expresión de un cambio social y da respuesta a la diversidad familiar. «Si hay dos madres eso significaría que una es madre y la otra no», lamenta. Cabe recordar que 'ley trans' es el nombre popular de un texto en el que también se matizan algunas cuestiones relativas a la comunidad LGTBI como el derecho a la asistencia sanitaria reproductiva o la educación en la diversidad en los centros escolares.

Para Molina Petit el problema es el «borrado» del término mujer, «mujer como hembra humana», añade. La filósofa abunda en que para la teoría queer «el sexo no existe, se asigna», pero lo «real» y cierto, dice, «es que si miras a un feto se sabe si es macho o hembra». El niño, añade, «puede ser más femenino que nadie, pero sigue siendo un niño». Para Marrero, la diferencia entre un niño y una niña se construye culturalmente. Molina Petit rechaza esta visión. «El sexo no se asigna, se asigna el nombre, el color. Se nace como un ser sexuado y en la especie humana hay dos: macho y hembra». La filósofa critica que se confunda «sexo y género». El feminismo, dice, «es científico, en una doctrina racional, no es mística, no hay un cuerpo y un alma, y no se le ocurre decir que hay un cuerpo equivocado. La teoría queer ha tematizado esto. Se ha confundido trans con transexual, sexo con género…».

Marrero, por su parte, coincide en que «no hay un cuerpo equivocado. Eso fue una forma de explicar una realidad durante un tiempo». E insiste en que la ley trans «intenta garantizar y establecer derechos de forma homogénea a las personas trans. Los avances sociales dan miedo» y recuerda los intensos debates generados en torno a la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, o incluso la ley del aborto.

Problemas

Para Molina Petit, la ley «no añade nada (nuevo)» a la legislación que ya está vigente, salvo «en dos cosas: confunde sexo y género y confunde sentir con ser».

Cristina Molina Petit cree que la ley trans afectará a los avances del feminismo, como las cuotas que hay que cumplir, por ejemplo, en política, y recuerda el caso de México, donde un grupo de hombres se registró como mujeres para que hubiera paridad en las listas electorales. También habla de la desigualdad en los deportes o de la ocupación de los «espacios seguros» para las mujeres, entre ellos las cárceles femeninas, donde también pueden pedir cumplir la pena hombres que se han registrado como mujeres.

Nayra Marrero señala que, aunque no esté en vigor la nueva ley, las personas trans ya pueden acceder en función de su identidad con la legislación actual. Y lo mismo ocurre con la ley canaria y la práctica deportiva. «Si el problema es una cuestión de si las realidades corporales alteran las competiciones tendremos que regularlas. Si una persona tiene mejoras físicas, más capacidad del corazón,... creo que la práctica deportiva tiene que darle una vuelta a ciertas cuestiones, pero lo que no puede ser es que una niña trans se quede sentada en el banquillo», dice la activista.

Nayra Marrero (i) y Cristina Molina Petit (d). / Juan carlos Alonso

Tercera categoría

Para Molina Petit, quizás la solución es que hubiera una «tercera categoría» como ahora la hay entre hombres y mujeres, porque unos tienen más fuerza, más capacidad muscular y pulmonar.

«Hay un montón de cosas que nos hacen distintos. No hay blancos en los primeros puestos de atletismo. ¿Qué hacemos? ¿Categorías específicas blanco y negro?», dice Marrero. La filósofa cree que en nuestra especie «hay un gran dimorfismo entre hembra y macho» e insiste en que, para el feminismo, «que nació en la revolución francesa y, como tal, es racional y científico», es «una descripción de la realidad». Por eso, dice, las mujeres «no se sienten mujeres: son mujeres», en cambio las mujeres trans «se sienten mujeres». Y apunta que cómo es que se puede «transicionar» en el sexo, pero no en la edad.

Molina Petit insiste en que no «se puede elegir» ser mujer. «El problema de base es filosófico y humano. El sufrimiento de no estar de acuerdo con un cuerpo que has nacido eso es un sufrimiento tremendo y se te promete que puedes cambiar, pero no se puede, sigues siendo biológicamente un hombre o una muje. Lo que cambia es la identidad». Y esto, abunda, afectará a las mujeres porque en violencia de género «todo el aparato jurídico está en función de macho hembra, sobre la violencia estructural porque el hombre tiene supremacía sobre las mujeres».

Marrero toma el testigo y afirma que «esa misma supremacía la sufren las mujeres trans». De hecho, narra su propia experiencia. La activista reconoce haber sentido miedo al ir sola por la calle, pero también acompañada de una mujer trans por las miradas e insultos que han recibido. La filosofa reitera que las mujeres trans no comparten la experiencia con las mujeres, y Marrero apunta que los feminismos han «ampliado» qué es ser una niña o una mujer.

El debate enconado se da especialmente en las redes, y la filósofa señala los insultos. «Nos han puesto mujeres cis, mujeres Terf»... «El odio esta generalizado en las redes, dice Nayra Marrero.

Efectivamente, por eso queda claro que se ha hurtado el debate y en su lugar solo hay ruido. Ante ello, quizás sea hoy necesario tomarse la molestia de leer la ley, y no formarse una opinión a espaldas de lo que se dice en ella