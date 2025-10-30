Las víctimas que rechazaron ir al funeral: «Sobraban políticos y faltaban los que trabajaron sobre el terreno»

Fueron discretos y prefieren mantener esta discreción hasta el final y vivir su dolor de una manera más íntima. O no creen que la organización ... del acto, con tantos cargos políticos y casi ningún cuerpo de los que participaron en los trabajos sobre el terreno, fuera la adecuada, pese a la buena voluntad de quienes impulsaron este acto de homenaje.

Aunque no se sabe exactamente la cantidad de familiares de las 237 víctimas por la dana, incluyendo las 229 de la Comunitat Valenciana, que decidieron no acudir al funeral de Estado de este pasado miércoles, durante la transmisión se vio que había alrededor de una veintena de sillas vacías, todos ellos quieren hablar lo menos posible y vivir su situación de un modo más solitario o rodeados sólo por los suyos.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, manifestó que desconocía el número exacto de los ausentes: «En principio acudieron prácticamente todas las personas. Hay algunas que estaban fuera, que por motivos laborales estaban en el extranjero y a las que que no les fue posible venir». También había personas en Madrid y otros lugares que no pudieron acudir hasta Valencia.

«Pero los que estaban ahí, fueron a lo mejor cinco o seis familiares de cinco o seis víctimas. Sí habían confirmado, pero en el último momento dijeron que no, porque al decir el aún presidente que sí acudía declinaron la invitación. Había sillas vacías por Carlos Mazón. Ese es el motivo por el que algunas personas no fueron», añadió.

Joaquín Amills es el portavoz de la asociación Sos Desaparecidos y actúa como portavoz de unas personas «que no desean exponerse ante los medios» en medio del dolor que aún tienen un año después de la tragedia.

Sobre los motivos para acudir a este acto, asegura que cada una tenía un motivo distinto detrás: «Había gente que quería más recogimiento y no tenía ganas de estar entre tantas personas en esos momentos de recuerdo».

Otras entendían que los cargos políticos «no merecían tanto espacio como sí lo merecían quienes trabajaron sobre el terreno como la UME, efectivos de policías locales, Guardia Civil, bomberos, voluntarios, etc. Dicen que no era un lugar ni para reyes ni para políticos y sí para quienes trabajaron entre el barro».

Además, otros simplemente no acudieron porque no residen en la ciudad de Valencia y no deseaban realizar el desplazamiento para acudir a este evento.

Algunas familiares optaron también por acudir a eventos más privados organizados en sus municipios o en poblaciones más cercanas, lejos de lo que consideraban un acto algo más formal: «Hay gente que quería vivirlo con más espiritualidad, que no significa religiosidad, y eso no se puede en medio de todas la cámaras de televisión y medios de comunicación que había».

Cristian Lesaec es el presidente de la asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud-Valencia. De su colectivo, sólo una familia no acudió al acto y fue simplemente porque residen en una comunidad autonómica situada a cientos de kilómetros de la ciudad de Valencia, «por lo que no les apetecía darse esa paliza en momentos tan complicados».

Lesaec reconoció que una afectada, perteneciente a otro colectivo, le comentó que el evento le había parecido «un circo» y por eso había decidido no acudir.

Entre quienes finalmente sí asistieron, destacó Lesaec, también hubo dudas, «porque se trata de gente que ya ha enterrado a sus seres queridos hace algún tiempo, por lo que se preguntaban, ¿y ahora esto para qué?, mientras que otros, por el contrario, me confesaban que el acto les había reconfortado en cierta manera».