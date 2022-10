El padre de Oliver: «Hemos conseguido el primer objetivo, que este martes volemos a España»

Oliver, el niño malagueño de dos años que necesita salir de México para ser operado, vive unas horas claves para su traslado a España, donde espera tratamiento de su tumor cerebral. Una lucha contra la enfermedad y contra el reloj que este lunes vivió un revés, ya que se esperaba que hoy pudiera viajar a Barcelona gracias a una donación anónima de un empresario que se ofreció a pagar los casi 200.000 euros que cuesta el avión medicalizado. Finalmente, la familia del menor confirmó este lunes por la tarde a este periódico que podrán volar finalmente mañana martes desde Cancún. Si todo va bien, el miércoles por la mañana ya estarían en Barcelona.

Así lo explicaba esta tarde Alejandro Romero, padre de Oliver, en conversación con este periódico. «Ahora nos acaban de confimar que nos van a recoger en el hotel de Cancún mañana por la mañana, para volar a España y llegar el miércoles por la mañana a Barcelona», explica. «Viajará mi mujer con Oliver, porque solo puede volar un adulto en el avión medicalizado. Yo me tengo que buscar un vuelo comercial», explicó.

«Aún así, es una buenísima noticia. Después de todo lo que pasó anoche, con nuestra presencia en los medios, la empresa se ha puesto las pilas y hemos conseguido el objetivo, que era volar a España este martes sí o sí», asegura. Hasta tres veces la empresa contratada para hacer el viaje medicalizado les ha retrasado el viaje a la familia, por lo que ya empezaron a surgir dudas. Los padres intentaron este lunes sin éxito tomar un vuelo comercial, pues no se les permitió embarcar debido al estado de salud del pequeño, de dos años y medio.

Hace pocos días fue el propio padre de Oliver, Alejandro Romero, el que contó la historia de su pequeño por medio de su perfil en Instagram. «Le han diagnosticado un tumor cerebral (por ahora la conclusion es: tumoración de la fosa posterior PB. Ependimoma) e hidrocefalia (la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro) aparentemente a causa del tumor y necesita asistencia médica urgente», era el mensaje que publicaba en Instagram. «Estamos desesperados, no podemos salir de México para que operen a Oliver, no sabemos cuánto tiempo tenemos», explicó.

Alejandro es instructor de buceo y se mudó con su familia hace un año a Playa del Carmen, en México. Fue a mediados de octubre cuando empezó su pesadilla. Al pequeño Oliver estaba muy débil, le costaba andar y comer, por lo que le llevaron al hospital. En pocos días empeoró y se tuvo que someter de manera urgente a su primera cirugía para drenar el líquido cerebral. El problema es que el hospital de México en el que está ingresado no tiene los medios necesarios para extirpar el tumor que tiene Oliver y necesita de manera urgente ser trasladado a España, ya que su vida corre peligro.

Un empresario español que vive en México se ofreció a pagar los 196.400 euros que cuesta trasladar a Oliver en un aparato medicalizado desde Cancún hasta Barcelona, donde le espera un equipo de médicos del hospital Sant Joan de Déu para operarlo de urgencia. El donante anónimo contactó con la familia y en apenas unas horas les ingresó el dinero necesario; parecía que la salida del país americano estaba cerca. Este avión debía despegar este domingo del aeropuerto mexicano, pero el plan de vuelo se ha retrasado hasta el martes por la mañana, por lo que Oliver no llegaría a España hasta el miércoles. Demasiado tarde, según los padres, si se tiene en cuenta que el hospital mexicano donde ha estado ingresado le ha dado «entre quince días y un mes de esperanza de vida», si no se opera.

«Ahora, hasta el martes a las diez de la mañana no sale el avión y no sabemos si va a ser verdad o no, han cambiado dos veces la hora», lamenta el padre de Oliver. Por eso, porque cada minuto que pasa juega en contra del pequeño, sus padres se lo llevaron del hospital y compraron tres billetes de avión de la aerolínea Air Europa con destino a Madrid y salida hoy mismo, pero no pudieron embarcar.

Por ahora, hay varias iniciativas abiertas para recaudar dinero para el pequeño Oliver. A través de Jóvenes Católicos, organización cercana a un miembro de la familia, se están difundiendo las cuentas para realizar donaciones. También el Centro Buceo España La Herradura, propiedad de David Romero, tío del pequeño, está organizando una inmersión solidaria el próximo sábado para recaudar fondos destinados a la operación del menor.