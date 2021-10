Ventajas de la biotecnología para tratar enfermedades reumáticas

Según datos de la Sociedad Española de Reumatología (SER), las enfermedades reumáticas, muchas de ellas crónicas, causan la mitad de las incapacidades laborales permanentes en España. Y es que una de cada cuatro personas tiene una enfermedad reumática, lo que supone un coste social y personal muy importante.

El reumatólogo Francisco Rubiño explica como «en las últimas dos décadas la aplicación y constante desarrollo de nuevos tratamientos de base biotecnológica ha permitido mejorar el pronóstico de muchas patologías reumáticas autoinmunes sistémicas, más allá de la artritis reumatoide». Las enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS) son aquellas producidas por un fallo del sistema inmune del organismo, es decir, nuestro cuerpo deja de realizar su trabajo adecuadamente y defendernos de las agresiones externas y causa daño en nuestros propios tejidos y células, pudiendo afectar a múltiples órganos o sistemas a la vez.

Así, además de la inflamación de las articulaciones (artritis), también es una enfermedad autoinmune sistémica frecuente el lupus, que puede afectar a: articulaciones, piel, riñones, pulmones, corazón, células de la sangre e incluso el cerebro. Otras menos conocidas son el síndrome de Sjögren, las miopatías inflamatorias, la esclerosis sistémica o las vasculitis (el sistema inmune ataca a los vasos sanguíneos). «En todas estas enfermedades», indica Rubiño, «se están aplicando tratamientos biológicos cada vez más dirigidos a moléculas concretas causantes de la enfermedad en cuestión».

Ante este tipo de patologías bastante desconocidas por la población, en Hospital Perpetuo Socorro, desde su Unidad de Reumatología, se hace una apuesta decidida por los medicamentos de tipo biológico debido a su efectividad frente a otros tratamientos tradicionales. «Con los tratamientos biológicos dirigidos a moléculas concretas se obtienen pronósticos más favorables y se reducen mucho los efectos adversos causados por los tratamientos inmunosupresores (de tipo químico)», asegura el doctor Rubiño.

El cambio de coloración de los dedos con el frío, llamado fenómeno de Raynaud, es una de las enfermedades autoinmunes sistémicas. (© Sociedad Española de Reumatología).

A diferencia de los fármacos químicos, los medicamentos biológicos se administran, en su mayoría, por vía subcutánea, de forma similar a la insulina. Las vacunas o la insulina son medicamentos biológicos, mientras que el paracetamol o el ibuprofeno son compuestos químicos.

«La ventaja principal de los tratamientos biológicos es que están dirigidos a proteínas o moléculas específicas que juegan un papel esencial en la aparición y actividad de la enfermedad, así pues, inhibiendo a estas moléculas, se puede conseguir una remisión de la enfermedad», explica el especialista. Los tratamientos químicos se dirigen al sistema inmune de una forma más global, es decir, modulan o disminuyen diferentes células del sistema inmune, no una en concreto como hacen los tratamientos biológicos.

Los principales efectos adversos que evitan los tratamientos biológicos son: «Las secuelas de una enfermedad no controlada durante un largo periodo de tiempo, que con frecuencia produce daño estructural en las articulaciones que ya no es recuperable, así como en otros órganos como los riñones o los pulmones, produciendo una enfermedad renal o una insuficiencia respiratoria crónicas». Al tiempo, Rubiño advierte que «estos tratamientos no están exentos de efectos secundarios y pueden provocar cierta propensión a infecciones, motivo por el cual antes de comenzarlos hay que hacer distintas pruebas como la de la tuberculosis, serologías de hepatitis o suministrar vacunas como la del neumococo».

En cualquier caso, los medicamentos biológicos juegan un papel decisivo a la hora de abordar un fallo molecular preciso. «Son tratamientos con un coste mayor, dado el gran trabajo biotecnológico que requieren en sus fases de desarrollo, pero a la larga suponen un ahorro en todos los sentidos, ya que al lograr un buen control de la enfermedad con un tratamiento dirigido y adecuado mejora mucho la calidad de vida de los pacientes y se pueden reducir los tiempos de baja laboral», subraya el reumatólogo de HPS.

Y es que las enfermedades reumáticas en general, y las autoinmunes sistémicas en particular, pueden afectar a personas de cualquier edad y sexo (desde niños hasta ancianos), «a diferencia de la creencia popular de que solo las personas de edad avanzada tienen dolencias reumáticas», recuerda Rubiño. Así, en el caso del lupus, que «genera además problemas de autoestima», la población más común son personas en edad laboral entre los 20 y los 40 años, principalmente mujeres. En el caso de la artritis reumatoide, que «es una enfermedad muy discapacitante cuando está activa», estos tratamientos pueden hacer efecto muy rápidamente, «a veces en cuestión de pocas semanas o incluso días», señala.

Importancia del diagnóstico precoz

Uno de los principales problemas detectados por los especialistas es que los pacientes tardan demasiado en ser diagnosticados. «En muchas ocasiones estas enfermedades producen síntomas muy inespecíficos como fiebre, pérdida de peso o afectación de órganos como el ojo o los pulmones, por los que los pacientes consultan a otros especialistas, dando lugar a meses o incluso años de retraso diagnóstico hasta que son valorados por primera vez por un reumatólogo».

El doctor Rubiño insiste en que es necesario transmitir a la población que «sentir dolor diario en las articulaciones (pies, rodillas, manos…) con sensación de inflamación de las mismas, no es normal, se tenga la edad que se tenga», por lo que estos síntomas deberían ser un motivo para acudir al reumatólogo. «También el cambio de coloración de los dedos con el frío, llamado fenómeno de Raynaud, es una señal de que puede haber una enfermedad autoinmune sistémica», sin embargo, «el resto de síntomas puede ser tan heterogéneo que lo habitual es que estos pacientes nos lleguen derivados por otros especialistas».

Las ventajas de los tratamientos biológicos son aún mayores en diagnósticos prematuros de la enfermedad ya que aceleran un control de la misma que puede evitar lesiones irreversibles, reducir los tiempos de rehabilitación y recuperar una vida normal lo antes posible.