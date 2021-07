Los veinteañeros piden menos citas para vacunarse y Sanidad apela a que lo hagan: «Los necesitamos»

La franja de edad entre los 20 y los 29 años es la que menos cita para vacunarse contra la covid ha pedido en Canarias desde que se abrió el 24 de mayo la petición para todas las personas mayores de 16 años. Al tiempo, esta franja etaria es la que más contagios está registrando en las últimas semanas, tanto en las islas como en el resto del país. Así lo reconocía ayer la Consejería de Sanidad, que apeló a los veinteañeros para que se inscriban a través de la aplicación miCitaPrevia o a través de la web www.canariassevacuna.com. Según fuentes de Sanidad, este hecho no es un fenómeno aislado, se está dando en otras comunidades. «Quiero dar un mensaje a población joven. Animar a que se vacunen para que se sientan un papel fundamental, tienen un papel fundamental en el control de la pandemia. Necesitamos de todos ellos, son muy importantes. Por favor, a todos los jóvenes, les pido que cojan su cita y se vacunen. Que nos ayuden a todos los canarios a salir de esta. Son fundamentales y son un eslabón necesario, importantísimo, para seguir manteniendo el control de esta enfermedad», señaló ayer la coordinadora de la campaña de vacunación contra la covid-19 en Canarias, Begoña Reyero. En estos momentos este grupo, conformado por 251.748 personas en las islas, solo tiene una cobertura con una dosis del 6,22%, esto es, solo se han vacunado 15.667 personas de entre 20 y 29 años en el archipiélago. Reyero insiste. «La vacunación en Canarias está muy avanzada, pero hay que transmitir la inmensa importancia de que la población joven acuda a esa cita para vacunarse. Los mayores también, pero es importantísimo que el resto edades también se vacune. Esta gente son un eslabón fundamental. Les necesitamos para salir de esta», abundó.

C anarias es una de las cinco comunidades que han avanzado la vacunación a este grupo etario junto a Cataluña, Baleares, Navarra y Castilla-La Mancha.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, también pidió a la población más joven que sigan guardando las medidas de seguridad para no contagiarse. «Es la población menos vulnerable, lo que no significa que no vayan a enfermar, ingresar en un hospital, entrar en una UCI o incluso fallecer. Decenas de personas, cerca de 50 (de menores de 49 años) han sido hospitalizadas, una decena está en la UCI, y han fallecido tres. Es decir, pueden terminar en un hospital. Le pido a la gente joven un último esfuerzo, máxima responsabilidad, que usen mascarillas, que no compartan vasos», dijo.

Sanidad señaló ayer que en Canarias ya se han administrado 1.952.828 dosis de la vacuna. En el archipiélago ya hay 1.196.850 personas que han recibido, al menos, una dosis, es decir, el 61,04% de la población diana, que se ha visto incrementada al incluir a la población mayor de 12 años. Por ello, se ha sumado a la estadística 215.178 personas incluidas , por lo que ahora la población diana de Canarias asciende a 1.960.774 personas. Inmunizadas en Canarias, con las dos dosis, hay 840.395 personas, el 42,86% de la población. Para llegar a la inmunidad de grupo, el 70%, que se vacunen los jóvenes es fundamental.