La Dirección General de Salud Pública informa que la variante Delta se ha incrementado sensiblemente en la última semana en ambas islas capitalinas, situándose actualmente en Tenerife en el 23,2% y en Gran Canaria en el 41%, con datos aún por validar.

Hay indicios de que esta variante es más contagiosa y que la infección por Delta puede ser ligeramente más grave, pero no está teniendo una evasión inmunitaria (no hay reinfecciones y no afecta a los vacunados).