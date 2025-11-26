Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del cartel saboteado en la Universidad de La Laguna. RRSS

Vandalizan un cartel en la Universidad de La Laguna que recordaba a las mujeres asesinadas por violencia machista

La universidad ha condenado en su perfil de 'X' el sabotaje | Volverá a ser recolocado el próximo martes 2 de diciembre

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 14:47

Comenta

La Universidad de La Laguna ha denunciado este miércoles el sabotaje a un cartel instalado en el campus de Guajara con los nombres de las 30 mujeres asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año.

El cartel, que había sido confeccionado por alumnos y profesores de la Facultad de Psicología, será recolocado en el aulario de Guajara el próximo martes 2 de diciembre.

La ULL señala en un mensaje colgado en redes sociales que «romper un cartelón no hace que la realidad de la violencia machista desaparezca».

En el mismo mensaje, la institución académica condena este sabotaje y añade que «actos como éste solo nos llevan a seguir luchando con más fuerza si cabe ante esta lacra social».

