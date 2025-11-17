La Universidad Fernando Pessoa acoge unas jornadas sobre el presente y futuro de la inteligencia artificial El Encuentro Nacional de European Digital Innovation Hubs se celebra los días 27 y 28 de noviembre

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:34 | Actualizado 16:45h.

La Universidad Fernando Pessoa Canarias (UFPC) acogió este lunes la rueda de prensa de presentación del quinto Encuentro Nacional de European Digital Innovation Hubs (EDIH), un evento de referencia que reunirá a expertos internacionales, instituciones y representantes del ecosistema innovador para reflexionar sobre los retos y oportunidades que plantea la inteligencia artificial en la competitividad y la transformación digital.

Organizado por Canary Islands Digital Innovation Hub (CIDIHUB), el encuentro se celebrará en el Paraninfo de la Fernando Pessoa en Santa María de Guía los días 27 y 28 de noviembre, y contará con la participación de más de 50 ponentes especializados en inteligencia artificial. Durante dos jornadas intensivas, se presentarán experiencias, casos de éxito y propuestas estratégicas en torno a la implantación de la IA en empresas y administraciones públicas.

En la presentación de las jornadas participaron Javier Franco Hormiga, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI); Antonio José Rodríguez Pérez, rector de la UFPC; José Carlos Rodríguez Pérez, vicerrector de Investigación de la universidad; e Igor Suárez Cadórniga, director de Innovación de CIDIH.

El rector de la UFPC resaltó la importancia de las jornadas para seguir apostando por la investigación: «No solo damos ese soporte con las instalaciones de la universidad, sino que es dar apoyo a la investigación».

El director de la ACIISI subrayó que este encuentro es muy importante para Canarias porque la IA está aquí para quedarse. «Desde el Gobierno tenemos que hacer una apuesta decidida para que la digitalización e innovación en nuestras empresas puedan dar un valor de excelencia a su producto, a su economía, y en general a todos los ciudadanos de nuestra tierra», sostuvo.

Esta cita se plantea, además, como un espacio clave para analizar el papel de la red europea de Digital Innovation Hubs en el desarrollo de un modelo de innovación digital inclusivo, sostenible y competitivo. El evento busca impulsar la colaboración entre actores públicos y privados, generar conocimiento compartido y posicionar a Canarias como referente en la aplicación de tecnologías disruptivas.

La agenda del evento incluirá conferencias, mesas de debate y sesiones de trabajo orientadas a promover la integración de la IA en sectores clave de la economía, explorando tanto las oportunidades de negocio como los desafíos éticos, regulatorios y sociales.

El encuentro cuenta con la colaboración de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Digital Impulse Hub y la Comisión Europea.