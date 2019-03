Una residencia de mayores bien vale un contencioso

Celestino Darias tiene 82 años y una salud de hierro pese a que padece «varias enfermedades». Toda su vida, bien en el ámbito sindical, bien en la política, ha sido un militante incansable hasta el punto de que, jubilado desde hace 18 años, sigue peleando por el bien común. «Yo no estoy metido en esto por mí, sino por los que ahora tienen 50 o 55 años», dice como preámbulo a la historia que lo tiene absorbido desde hace cuatro años: lograr que en Candelaria se construya un centro sociosanitario, o, como él lo denomina, un «hospital sociosanitario de primer nivel».

El 30 de marzo de 2016 logró que los 21 concejales del pleno del Ayuntamiento de Candelaria, donde reside, votaran a favor de una moción en la que el Consistorio se comprometía a ceder un solar al Cabildo de Tenerife para un centro sociosanitario, que tendría que dar respuesta, explica Celestino Darias, «a las necesidades de los municipios del Valle de Gúímar -Candelaria, Arafo y Güímar- y también a los de Arico y El Rosario», donde, según sus cálculos, residen unos 5.000 mayores.

El año pasado, en vista de que el Ayuntamiento no había dado ningún paso para cumplir el acuerdo del pleno, Celestino le presentó una demanda ante el juzgado de lo contencioso administrativo.

Está esperando por los tribunales, pero no con los brazos cruzados. Después de reunirse durante meses con representantes de los grupos parlamentarios, logró que NC y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) presentaran al pleno del Parlamento una proposición no de ley (PNL), en similares términos a la aprobada en Candelaria, que se debatió y se aprobó por unanimidad el 26 de septiembre de 2018.

Sabe que la PNL no es vinculante para el Gobierno, pero tiene estudiado al dedillo el segundo Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que se presentó en enero de 2018 y que «recoge la creación 5.466 plazas nuevas», recuerda.

Celestino ha visto como ese plan deja fuera a Candelaria (aunque incluye el centro de Barranco Hondo, paralizado desde 2007) y sabe que, porque se lo ha dicho Carlos Alonso, presidente insular, «que Cabildo está esperando por el suelo porque sin él no puede hacer nada», dice el anciano que cree que a la alcaldesa, la socialista Mary Brito, debería «darle vergüenza» no haber hecho nada en este asunto «que es para el futuro, no para mi», dice.