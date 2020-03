Una científica de la ULPGC, en el panel de cambio climático de la ONU

Las Palmas de Gran Canaria

Es una gran oportunidad», reconoció ayer la doctora María Dolores Pérez Hernández, personal investigador postdoctoral de la Universidad de Las palmas de Gran canaria (ULPGC) y una de los cuatro científicos seleccionados entre los jóvenes que se presentaron para formar parte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de la Organización de naciones Unidas (ONU).

El IPCC invitó a la Asociación de Jóvenes Científicos Polares a organizar grupos de jóvenes revisores para contribuir a la revisión del segundo borrador de la sexta evaluación del informe. «Presente mi currículum porque quería contribuir y envié mis preferencias sobre qué capítulos me interesaban y por qué me ofrecía a revisarlos», explicó la científica que ahora trabaja en el Instituto de Oceanografía y Cambio Global (Iocag) de la ULPGC. «Jóvenes españoles seleccionados somos cuatro. Yo voy como revisora y algún otro profesor participa contribuyendo como autor. Mujeres no sé cuántas habrá, pero seremos escasísimas. A medida que se avanza [en la carrera profesional] disminuye el número de mujeres», comenta.

La idea de la doctora Pérez Hernández es que esta contribución como revisora le abra las puertas a que en un futuro se cuente con ella como autora. «Sería interesante», afirma la investigadora que considera esta experiencia también como una oportunidad para «crear una red de contactos de cara al futuro de cara a proyectos europeos y, ademas, visibilizar tu nombre» para que la puedan tener en cuenta en otro proyectos de cara al futuro.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático es una organización intergubernamental de Naciones Unidas para ayudar a la toma de decisiones de los diferentes países sobre la materia.

«Se trata en todos los ámbitos, no solo en el mar, sino en otros ecosistemas y en las poblaciones», recuerda la científica que el pasado mes de noviembre obtuvo la Medalla Kostas Nitti que concede EuroGODS, asociación de agencias gubernamentales y otras organizaciones comprometidas con la Oceanografía, en reconocimiento a jóvenes científicos marinos.