Una canaria, en primera línea contra el ébola

El impacto del ébola en la República Democrática del Congo es «devastador». La epidemia se concentra por el momento en la provincia de Kivu Norte, en Butembo y Mabalako, pero está «incontrolada» y podría expandirse, una preocupación que albergan los cooperantes de Médicos del Mundo que a diario se enfrentan a una labor humanitaria «particularmente compleja» en un país que lleva más de 20 años con conflictos armados, con 130 guerrillas activas que «dificultan mucho el acceso» del personal que trabaja en respuesta al ébola a las zonas de trabajo, con infraestructuras sanitarias prácticamente «inexistentes y débiles, con una población con miedo al contagio, incrédula y que desconfía en los sanitarios y cooperantes».

«Nuestra labor aquí se ha convertido en un gran desafío porque siempre estamos condicionados por una cosa o la otra», cuenta Hydra González, enfermera de 37 años y de origen tinerfeño, coordinadora sanitaria en la República Democrática del Congo de Médicos del Mundo y experta en epidemias, que lleva un mes cooperando en la zona de emergencia. Salvando las guerrillas, quizás, lo que más se ha convertido en un handicap es que los congoleños han desarrollado «una gran desconfianza y creen que hay alguna estrategia detrás de los equipos de salud que intentan frenar el brote», explica. Y las cifras no dejan dudas: las oficiales hablan de más de 1.740 muertos, las extraoficiales, «de un número mucho más elevado», incide.

González, quien también trabajó durante la emergencia de ébola en Sierra Leona en 2015 –desde 2014 la enfermedad afecto a este país, a Liberia y Guinea Conakry– y vivió in situ cuando fue declarada libre de la enfermedad, momento que define como «precioso», reconoce que esa epidemia de ébola fue más letal y grave al dejar 11.300 muertos en los tres países.

Sin embargo, aunque el arrastre del ébola fue mucho mayor entonces, los gobiernos pusieron «todo de su parte para afrontarlo», pero en el caso actual «no se puede comparar» por las condiciones particulares del país, afirma. «De hecho, se han registrado muchos ataques a sanitarios y centros de ébola y la comunidad es completamente reacia a creer cualquier respuesta que le de el Gobierno. No quiere tratamiento sanitario y acude a sus médicos de confianza y, por si fuera poco, sufrimos un auge del sarampión que se llevado a más de 1.500 personas entre enero y mayo», concreta González.

Ahora mismo, después de la respuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de declaración de emergencia sanitaria internacional, la necesidad clara es «darle una vuelta» a la manera en que se estaba trabajando y estudiar cambios en la organización en terrenos de las ONG, de qué manera hay que trabajar para «ser más efectivos y poder controlar esto», afirma. «Hay que analizar qué medidas puestas en marcha no han funcionado para controlar la epidemia» un ejercicio, según González, que no solo engloba a la OMS y ONG sino también a la población con el trabajo de prevención para que no haya contagio en la cadena de ébola y a la financiación de los proyectos de necesidad inmediata».