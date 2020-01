Un libro para vivir profundamente

“Se puede aprender a estar bien”. Esta es la afirmación de partida de Boni Cabrera después de tratar a miles de pacientes en su despacho profesional y en sus escuelas comunitarias abiertas en toda Canarias. Todos queremos estar bien y no sufrir, y “no es un sueño”, es, según Cabrera, “parte de nuestra humanidad y si un ser humano se pone en contacto con lo que le ocurre, con lo que siente y va reconociendo lo que aparece en su prospección se produce un su interior una transformación”.

Para Bonifacio Cabrera no basta con “estar bien” con todo lo que nos rodea. No basta con quedarse en la superficie del “estoy bien o estoy mal”. Estar bien porque tienes trabajo, tienes pareja, te salen las cosas bien... es necesario, pero no es suficiente, no satisface la necesidad profunda de estar bien. Para el reconocido psicólogo hay otro campo: “Nuestra profundidad, que es la que produce un bienestar. Se trata de no quedarse en la superficie, sino a descubrir la raíz, el por qué de lo que te pasa. En palabras de Bonifacio Cabrera “aprender a quererte, a ser libre dentro y fuera, a construir una idea de uno mismo de acuerdo a quién eres. Cuando te entiendes y te entienden, te quieren, cuando te escuchan, cuando te abres a alguien...se produce un bienestar más profundo”; y el libro, en boca de su autor, pretende que las personas aprendan a vivir ese bienestar profundo.