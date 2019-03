Un encierro que hizo historia

Rosa María Morales no pudo acompañar a su marido a la asamblea de solidaridad con los obreros de Satra (Sociedad Anónima de Trabajos Asfálticos) que llevaban varios meses sin cobrar. Acababa de dar a luz a su hijo. En aquella reunión, convocada por el PCE en Sardina del Norte, la Guardia Civil cargó contra el centenar de personas que se había reunido. Un mando sacó su pistola y disparó hiriendo a varios. Ese día, el 15 de septiembre de 1968, Rosa María Morales se convirtió en una «mujer de preso».

Para reivindicar el papel de las mujeres en la lucha antifranquista y los derechos laborales, CC OO homenajeó este jueves a las mujeres que se encerraron en la catedral de Las Palmas de Gran Canaria en 1968, un hecho «pionero» en España como mecanismo de enfrentamiento al franquismo y que rápidamente se extendió por todo el país.

Rosa fue una de la docena de esposas, madres, hermanas y compañeras que participó en el encierro. Dejó a su hijo con su madre y se puso en huelga de hambre en solidaridad con su marido y su hermano, ambos detenidos, y que también hacían ayuno. «Queríamos reivindicar justicia. Pedíamos un juicio civil y abogados civiles», recuerda.

Mela Campos tenía a su marido, el artista Tony Gallardo, también detenido. En ese momento estaba embarazada, pero participó en el encierro entrando y saliendo. Entraron un miércoles y se quedaron allí hasta el sábado con el apoyo del obispo Infantes Florido. «La policía secreta entró en la catedral para echarnos y el obispo se dirigió a uno y le dijo: ‘Mire caballero, haga el favor de salir’, y se fueron», relata Rosa.

El primer día de encierro tuvieron problemas con el «secretario» del obispo, cuenta Mela. «Queríamos reunirnos con el obispo y no nos dejaba. Al final lo hicimos y nos apoyó», explica. «Quisimos que se implicara, que supiera qué iba a pasar para que la iglesia hiciera algo. Allí [entre los presos] había católicos y no católicos, eran personas en prisión», apunta Rosa. Cuando decidieron acabar con el encierro, el obispo les dio su teléfono y les buscó un taxi a cada una para que llegaran a casa a salvo. No eran conscientes de que habían hecho historia.