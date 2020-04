Un curso de autosuficiencia

Nos estamos pasando la cuarentena en busca de himnos musicales que resuman nuestra situación. Pues bien, ahí va uno de los más obvios: allá a principios de los 80, el grupo Parálisis Permanente creó ‘Autosuficiencia’, uno de los grandes clásicos del punk español, que estos días adquiere una dimensión nueva. «Encerrado en mi casa, / todo me da igual, / ya no necesito a nadie, / no saldré jamás», cantaba el malogrado Eduardo Benavente. A la que fue su compañera de grupo y de vida, Ana Curra, le toca en estos días de confinamiento –igual que a todos– llevar a la práctica aquella autonomía extrema que proponía la canción. «De siempre me lo hago todo yo misma: limpiar la casa, cocinar, coser, pintar, arreglar cosas, el bricolaje me chifla... Bueno, todo menos hacer pan, porque no como mucho», explica.

El pan se ha convertido en el emblema de todas esas cosas que sabían hacer nuestras abuelas y nosotros no (y que ahora tratamos de aprender a toda mecha para ser, sí, un poco más autosuficientes). Sólo hay que ver las estanterías de los supermercados, donde cuesta encontrar harina y levadura. ¿Qué está ocurriendo? Pues que hay muchas habilidades que nos volverían más autónomos (coser, cortarnos el pelo...) y que ahora, en cuarentena, se nos hacen necesarias. Padres, madres, abuelos y abuelas están siendo requeridos por sus descendientes para que les enseñen (telemáticamente, claro) desde cómo hacer masa madre hasta cómo limpiar cristales sin productos químicos. Y los que no tienen la suerte de contar ya con sus mayores deben tirar de internet, con mejores o peores resultados.

«Estas actividades han existido siempre, conformando parte del trabajo invisible y no remunerado que se hace en el espacio del hogar, sobre todo en aquellos más pobres. El mercado se hizo en parte con esas actividades», explica Roser Manzanera Ruiz, profesora de Sociología de la Universidad de Granada. Ahora, ese colchón del mercado se ha medio esfumado. Entonces, ¿esta pandemia nos enseñará a ser más autónomos en el futuro? «La lección que debemos aprender, precisamente, es que no somos autosuficientes, sino que dependemos los unos de los otros. También que el mercado no es el único agente capaz de satisfacer nuestras demandas y poner a nuestra disposición todos los recursos necesarios para la supervivencia», indica Manzanera.

La autosuficiencia emocional de la que hablaba la canción de Parálisis Permanente no parece factible ni deseable. «Echo mucho en falta el calor humano, el contacto con la gente... –explica Ana Curra–. Yo necesito de las personas, de mis seres queridos». Y eso no hay Amazon que te lo traiga a casa ni tutorial de YouTube que te lo arregle.

He aquí algunas destrezas que antaño dominaba casi todo el mundo y que hoy nos resultan ‘exóticas’: