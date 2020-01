Un cupón con una fotografía de Nacho González hecha en el corazón de Gran Canaria

El fotógrafo Nacho González Oramas, autor de la fotografía del Paisaje Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria que ilustra el cupón diario de la ONCE del día 8 de enero de 2020, ha recreado la misma vista, posando en compañía de Víctor Bolaños, vendedor de la ONCE de la zona de la cumbre de la isla y Miqueas Sánchez, del Supermercado Udaco Artenara y Panadería Abraham Romero, Puntos de Venta Autorizados ONCE en Artenara y Tejeda. Los cupones con esta icónica imagen de Gran Canaria se pueden adquirir hasta el mismo día del sorteo, solicitándolo a los vendedores ONCE habituales de toda España y en los puntos de venta autorizados de Artenara y Tejeda.